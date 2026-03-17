Efteling

Grote tent bij Efteling-achtbaan Baron 1898: park schermt werkzaamheden af

Vandaag, 12.38 uurBeeld: @cindy_ve

De soap rond de sluiting van Baron 1898 in de Efteling gaat verder. Vanwege een probleem met de fundering is de populaire achtbaan al geruime tijd buiten gebruik. Inmiddels heeft het attractiepark een grote steigerconstructie met witte krimpfolie boven het betreffende baandeel geplaatst, zodat er onder droge omstandigheden gewerkt kan worden.

Het gaat om een plek aan het einde van het parcours, waar eerder de grond werd weggehaald om een betonnen funderingsblok zichtbaar te maken. Wat er precies mis is, blijft onduidelijk. De Efteling bevestigt alleen dat er herstelwerk nodig is. "Het herstel vraagt om werkzaamheden aan een deel van de fundering", zegt een woordvoerder.

"Dat moet zorgvuldig gebeuren en kost tijd." Bezoekers krijgen weinig mee van de operatie. Het volledige gebied rond de attractie is afgesloten, inclusief omliggende paden en het voorplein. Wie toch een glimp wil opvangen, moet het doen met een kijkje van grote afstand.

Verlengd
De sluiting van Baron 1898 werd de afgelopen weken meerdere keren verlengd. Op dit moment staat de elf jaar oude dive coaster op de onderhoudskalender tot en met eind april, één dag vóór de opening van de nieuwe attractie Hooghmoed op vrijdag 1 mei. Die toevoeging bevindt zich direct naast de Baron, in hetzelfde themagebied.

