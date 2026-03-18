Toverland pakt souvenirwinkel aan: nieuwe look voor Troy Shop

Attractiepark Toverland heeft de Troy Shop, de souvenirwinkel bij de uitgang van houten achtbaan Troy, een uitgebreide make-over gegeven. De winkel kreeg een nieuwe uitstraling, die beter aansluit bij het Griekse themagebied rond de coaster. Het volledige interieur is de afgelopen weken onder handen genomen.

De inrichting werd donkerder en stoerder van toon, met decoraties die verwijzen naar de oude Grieken en het verhaal van Troje. Zo zijn er ornamenten, schilderingen en zuilen toegevoegd. De muren kregen een dieprode kleur met Griekse patronen. Alle wandmeubels zijn aangepakt.

In het midden van de winkel verscheen een vrijstaand kassameubel, waardoor meer ruimte ontstond voor het uitstallen van producten. Blikvanger is een centrale display met tonnen, speren, een Trojaans schild en een Korinthische helm. Die moet zowel als decorstuk dienen als presentatiemeubel voor souvenirs.



Hergebruikt

Ook buiten de winkel zijn aanpassingen gedaan, met nieuwe ornamenten en een vernieuwd winkelbord. Opvallend is dat onderdelen van de achtbaan Troy zelf zijn verwerkt in de shop. Zo bestaat het naambord uit oude baandelen. IJzeren strips en bouten uit de constructie zijn hergebruikt, net als houten planken waarop nog serienummers zichtbaar zijn.



Het vernieuwde assortiment bestaat onder meer uit shirts, petten, sleutelhangers en Lego-achtige bouwsets om zelf Troy-gerelateerde creaties te maken. De rollercoaster rijdt weer vanaf zaterdag 28 maart, na een grootschalige renovatie. Dan is de opgeknapte winkel ook weer te bezoeken.



