Rivoli Rotterdam

Rechter zet streep door uitstel: executieveiling Rivoli Rotterdam gaat alsnog door op 21 april

De executieveiling van attractiepark Rivoli in Rotterdam gaat alsnog door. De rechtbank Rotterdam heeft de zogeheten WHOA-afkoelingsperiode opgeheven, waardoor schuldeisers weer hun rechten kunnen uitoefenen. De verkoop staat nu gepland op dinsdag 21 april om 11.00 uur via Vastgoedveiling.nl.

Eind februari kreeg eigenaar Hennie van der Most nog uitstel om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. De geplande veiling van dinsdag 31 maart werd toen verschoven. De rechtbank stelde daarbij een observator aan en legde informatieverplichtingen op. Aan die verplichtingen is niet voldaan.

Daardoor kon de observator zijn werk niet uitvoeren. Het gevolg: de rechter heeft geoordeeld dat voortzetting van de procedure niet in het belang is van schuldeisers. Daarmee is de weg alsnog vrij voor de veiling. Het volledige terrein aan de Doklaan wordt in één keer aangeboden, inclusief erfpachtrecht tot eind 2030 en alle aanwezige roerende zaken.



Deadlines

Het gaat onder meer om attracties, installaties en voorzieningen. Rivoli wordt al jaren ontwikkeld op een voormalig haventerrein in Rotterdam. Eigenaar Van der Most miste meerdere deadlines voor een opening. Nu zit hij zo diep in de financiële problemen dat een executieveiling de enige optie lijkt.



Geïnteresseerden kunnen het terrein bezichtigen op maandag 30 maart en maandag 13 april. Tot en met maandag 6 april bestaat nog de mogelijkheid om een onderhands bod uit te brengen. Als zo'n bod wordt geaccepteerd, vervalt de veiling.



Ontwikkelpotentie

Volgens directeur Richard Dieteren van Vastgoedveiling.nl is er veel interesse "vanuit verschillende hoeken van de markt". "Ondernemers kijken ieder met hun eigen visie naar de kansen van het project. Het is een strategische locatie met historie, emotie én ontwikkelpotentie."