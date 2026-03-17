Pakawi Park

Sluiting dreigt voor Belgische dierentuin: Vlaamse overheid grijpt in na reeks tekortkomingen

Moet een grote Belgische dierentuin dicht? Het lot van het Belgische dierenpark Pakawi Park lijkt aan een zijden draadje te hangen. De Vlaamse overheid is een procedure gestart om de vergunning van de trekpleister in te trekken, naar aanleiding van aanhoudende problemen met veiligheid, hygiëne en dierenwelzijn.

Dat melden Vlaamse media op basis van een vertrouwelijk inspectieverslag. Uit controles tussen 2021 en 2025 blijkt dat een lange lijst met tekortkomingen niet structureel is opgelost. De veiligheid van bezoekers, personeel en dieren zou in het gedrang komen. Zo zijn barrières bij gevaarlijke roofdieren zoals tijgers en cheeta's op sommige plekken te laag.

Op die manier is direct contact niet uitgesloten. Inspecteurs signaleren ook gebrekkige hygiëne en tekortkomingen in de dagelijkse gang van zaken. Er werden bedorven voedselresten aangetroffen en er is sprake van een aanhoudend ongedierteprobleem. Daarnaast ontbreekt het aan deskundig personeel om alle dieren goed te verzorgen.



Olifant Kariba

Verschillende verblijven voldoen niet aan de wettelijke minimumnormen. Een opvallend dossier is dat van de Afrikaanse olifant Kariba, die al meer dan twee jaar alleen leeft na het overlijden van haar soortgenoot. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts stelt dat er geen ruimte is voor compromissen als het gaat om veiligheid, bekwaam personeel en hygiëne.



Pakawi Park heeft tot vrijdag 20 maart de tijd om schriftelijk verweer in te dienen. In een reactie benadrukt het management dat de afgelopen jaren meer dan 2,5 miljoen euro werd geïnvesteerd in verbeteringen, waaronder nieuwe dierenverblijven. Ook zijn actieplannen ingediend om de resterende problemen aan te pakken. "We hebben er vertrouwen in dat de vooruitgang die werd geboekt ook zal worden erkend."



Doorstart

Het dierenpark kent een roerige voorgeschiedenis. In 2017 werd de toenmalige Olmense Zoo op last van de Vlaamse overheid gesloten na tientallen overtredingen rond dierenwelzijn en hygiëne. Na aanpassingen mocht het park enkele weken later weer open. In 2019 volgde een doorstart onder de nieuwe naam Pakawi Park, met de ambitie om het verleden achter zich te laten.



Ook buiten de dierenverblijven kwam het park negatief in het nieuws. In 2024 werd de directeur en mede-eigenaar veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor de aanranding van negen vrouwelijke medewerkers. Daarnaast liep er een aparte strafzaak tegen een medewerker die werd verdacht van zedendelicten in het park.



