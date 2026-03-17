Serengeti-Park Hodenhagen

Attractiepark sleept transportbedrijf voor rechter om vliegtuigrestaurant: miljoenenclaim na jaren vertraging

Een opvallend project in het Duitse attractie- en dierenpark Serengeti-Park krijgt een juridisch staartje. Het safaripark heeft een transportbedrijf aangeklaagd voor een bedrag van 2,4 miljoen euro, vanwege het transport van een afgedankte airbus die wordt omgebouwd tot restaurant.

Het toestel, een voormalige Airbus A310 van de Duitse luchtmacht met de naam Kurt Schumacher, arriveerde in oktober vorig jaar na jaren vertraging in het park in Hodenhagen. De romp werd in drie nachten over een afstand van ongeveer 50 kilometer vervoerd vanaf luchthaven Hannover.

Volgens het park is de vertraging te wijten aan een gebrekkige haalbaarheidsstudie van het logistieke bedrijf dat aanvankelijk bij het project betrokken was. Daarin zouden drie beschermde natuurgebieden langs de route niet zijn genoemd, terwijl daarvoor speciale vergunningen nodig waren.



Extra kosten

"De vertraging van vier jaar heeft ons aanzienlijke extra kosten opgeleverd", laat een woordvoerder weten. Die bestaan onder meer uit langdurige opslag op de luchthaven en dure adviezen van deskundigen. Parkeigenaar Fabrizio Sepe stelt dat hij het vliegtuig niet had aangeschaft als hij vooraf volledig op de hoogte was geweest van de obstakels.



Het aangeklaagde bedrijf wijst de beschuldigingen van de hand. Via een advocatenkantoor laat het weten dat de opdracht uitsluitend betrekking had op de technische haalbaarheid van het transport. Juridische en vergunningskwesties vielen daar niet onder.



Schade voorkomen

Het transport werd uiteindelijk uitgevoerd door een ander bedrijf, nadat een aangepaste methode was ontwikkeld om schade aan bomen in natuurgebieden te voorkomen. Daarbij werden onder meer takken tijdelijk opgebonden en werd de romp op sommige plekken verlaagd.



Het vliegtuig wordt momenteel omgebouwd tot een restaurant met ongeveer tweehonderd zitplaatsen, onder de noemer Leo's Cockpit. De opening staat gepland voor deze zomer. Serengeti-Park bevindt zich in de Duitse deelstaat Nedersaksen.



