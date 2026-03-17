Bobbejaanland

Bobbejaanland teaset opknapbeurt voor klassieke attractie El Paso Special

Vandaag, 12.00 uur

FOTO'S Een iconische attractie in Bobbejaanland wordt opgeknapt. Men is bezig met een opfrisbeurt voor de darkride The El Paso Special. In een teaser op social media spreekt het Belgische pretpark over "een frisse wind" en "kleine nieuwigheden" die bezoekers te wachten staan bij aanvang van het nieuwe seizoen op zaterdag 4 april.

Concrete details ontbreken nog. Wel is te zien dat er achter de schermen gewerkt wordt aan decorstukken, waaronder kisten, letters en poppen. Begin volgende maand moet duidelijk worden wat er precies veranderd is in de westernklassieker uit 1988.

El Paso Special geldt als de eerste interactieve darkride ter wereld. Bezoekers schieten tijdens de 225 meter lange rit op doelen, waarna animatronics en andere effecten in werking treden. Aan het einde verschijnt een score per persoon. Het transportsysteem werd destijds geleverd door het Duitse Mack Rides.

Indianen
Twee jaar geleden voerde Bobbejaanland al een opvallende wijziging door in de overdekte attractie. Een scène waarbij bezoekers eerder schoten op indianen, werd vervangen door een groot scherm met cowboyskeletten. De laatste grote technische revisie vond plaats in 2013, toen het puntensysteem werd toegevoegd.











Meer Bobbejaanland
