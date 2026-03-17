Natura Artis Magistra

Artis komt kort voor de opening nog 150.000 euro tekort voor verbouwing aquarium

Dierentuin Artis heeft plotseling meer geld nodig voor de verbouwing van het Artis-Aquarium. De langverwachte heropening van het aquariumgebouw uit 1882 staat al gepland: vanaf zaterdag 13 juni zijn bezoekers weer welkom. In de laatste fase van de renovatie blijkt er plotseling nog 150.000 euro te ontbreken.

Om dat bedrag bij elkaar te sprokkelen, is een crowdfundingcampagne gestart. Inmiddels is op een online donatieplatform - artis.creativefunding.nl - 73.505 euro opgehaald, goed voor 49 procent van het doelbedrag. Aan de actie deden tot nu toe 987 donateurs mee.

Artis stelt dat het geld nodig is om de afronding van de werkzaamheden mogelijk te maken. De tegenprestaties vallen op. Wie 125 euro doneert, maakt kans op een overnachting in het aquariumgebouw, met maximaal vier personen. Voor 2500 euro wordt een exclusief diner voor twee in het aquarium aangeboden.



Symbolische adoptie

Donateurs die 5000 euro bijdragen, krijgen een vermelding in het gebouw. Ook kleinere bedragen leveren extra's op. Voor 35 euro ontvangen bezoekers een speciale aquariummunt, bij 60 euro hoort een symbolische adoptie van een driebandanemoonvis. Een bijdrage van 100 euro geeft kans om een middag mee te lopen met een dierverzorger.



Het monumentale aquarium werd de afgelopen jaren grondig gerestaureerd. Eerder bleek dat er 47 miljoen euro nodig was voor het project. De investering werd gefinancierd door onder meer overheden, fondsen en donateurs. Volgens Artis is het gebouw inmiddels vrijwel klaar en wordt gewerkt aan de inrichting en het vullen van de bassins.