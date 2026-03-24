Duinrell overspoeld met aanmeldingen voor testritten Kikker8baan: honderden extra fans welkom

VIDEO Een testmiddag voor de nieuwe Kikker8baan in Duinrell blijkt populair. Het Wassenaarse pretpark had fans uitgenodigd voor exclusieve testritten op woensdag 1 april. Honderd liefhebbers zouden de rollercoaster alvast mogen uitproberen. De afgelopen weken hebben zich meer dan tienduizend geïnteresseerden aangemeld.

Duinrell spreekt over "een overweldigende respons". "De massale belangstelling onderstreept de sterke band tussen Duinrell en haar fans", laat een woordvoerster weten. "De actie trok inschrijvingen uit het hele land en van gezinnen die vaak al jarenlang het park bezoeken."

Vanwege de "uitzonderlijke belangstelling" worden er op 1 april meer mensen toegelaten. Niet honderd, maar vijfhonderd fans krijgen de kans om de achtbaan uit te proberen vóór de officiële opening. Uitverkoren testrijders hebben inmiddels bericht gehad per e-mail. Zij mogen zich vanaf 12.00 uur melden bij de entree.



1 aprilgrap

De ritjes zelf vinden plaats tussen 13.00 en 15.00 uur. Duinrell benadrukt nogmaals dat het niet om een 1 aprilgrap gaat. De nieuwe Kikker8baan is de opvolger van de oorspronkelijke Kikkerachtbaan uit 1985, die eind vorig jaar verdween. De rollercoaster krijgt een aangepast baanverloop en een nieuw thema. Op vrijdag 3 april vindt de officiële opening plaats.