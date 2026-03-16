Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza waarschuwt: grote drukte verwacht vanwege kortingsactie

Wie komend weekend naar de Belgische dierentuin Pairi Daiza gaat, moet rekening houden met grote drukte. In het dierenpark in Wallonië vindt op zaterdag 21 maart de eerste van een reeks kortingsdagen plaats, onder de noemer Van Harte-dag. Bezoekers konden tickets aanschaffen voor 25 euro per persoon. Dat leidde tot een stormloop.

De dierentuin laat weten dat de belangstelling zo groot is dat er extra maatregelen worden genomen. Zo opent Pairi Daiza op zaterdag al om 09.00 uur en blijft het park open tot 20.00 uur. Alle beschikbare tickets voor 21 maart zijn inmiddels uitverkocht. Mogelijk komen later deze week nog een beperkt aantal extra kaarten online beschikbaar.

Bij de kassa van het park zullen zaterdag geen toegangstickets worden verkocht. De ticketbalie is die dag alleen geopend voor de aankoop of verlenging van abonnementen. Abonnees en bezoekers met een ongedateerd ticket mogen het park wel betreden. Pairi Daiza raadt hen aan om, als dat mogelijk is, een andere dag te kiezen.



Meerdere kansen

Voor zondag 22 maart wordt minder drukte verwacht. Geïnteresseerden die achter het net gevist hebben, krijgen nog meerdere kansen: tot en met januari 2027 staan nog elf extra Van Harte-dagen op het programma. Tijdens die dagen kost een ticket eveneens 25 euro. De eerstvolgende editie staat gepland op donderdag 28 mei.