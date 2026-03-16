Efteling

RTL trekt stekker uit Te Land Ter Zee En In De Lucht in de Efteling

Er komen geen opnames meer voor Te Land Ter Zee En In De Lucht in de Efteling. RTL 4 heeft besloten om na twee seizoenen te stoppen met het amusementsprogramma, dat in 2024 en 2025 plaatsvond in de Efteling. Dat meldt kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. Zij kreeg het nieuws bevestigd vanuit RTL.

Nijkamp noemt het "toch wel schokkend". Te Land Ter Zee En In De Lucht bestaat al sinds 1973. De publieke omroep besloot er in 2010 mee te stoppen. Twee jaar geleden maakte het concept een doorstart, in samenwerking met de Efteling. De presentatie was sindsdien in handen van Ruben Nicolai en Gerard Joling.

Het eerste seizoen bestond uit vier afleveringen, voor het tweede seizoen werden zes afleveringen opgenomen. Daarnaast vonden in december 2024 en 2025 opnames plaats voor twee winterspecials, die respectievelijk op 1 januari 2025 en 2026 op de buis kwamen.



1,7 miljoen

Vooralsnog blijft het daar dus bij: RTL kiest ervoor om niet verder te gaan met het beroemde programma. In de zomer van 2024 was de best bekeken aflevering van Te Land Ter Zee En In De Lucht nog goed voor bijna 1,7 miljoen kijkers. Vorig jaar werd dat aantal niet meer gehaald: het gemiddelde kijkersaantal bleef steken onder het miljoen.



Dat blijkt nu de voorlopige doodsteek voor de tv-show. Voor de Efteling betekent het dat de Aquanura-vijver, het zogeheten Meer van Fantasie, dit jaar niet meer omgebouwd hoeft te worden. Daardoor blijven ook de bijbehorende werkzaamheden en afzettingen uit. Bezoekers krijgen het entreegebied deze zomer te zien zonder blauw-gele schans en tribunes.