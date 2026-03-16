Walibi Holland

Minister reageert op Walibi-rel: werknemers houden recht op actie, ondanks omstreden document

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op Kamervragen over een omstreden personeelsdocument van Walibi Holland. Daarin staat dat seizoensmedewerkers verklaren dat zij de arbeidsvoorwaarden "als redelijk beschouwen". Minister Hans Vijlbrief benadrukt dat het recht van werknemers om actie te voeren of te staken gewoon blijft bestaan, ook als zo'n verklaring is ondertekend.

De vragen werden vorige maand gesteld door SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk naar aanleiding van een Looopings-artikel over het document dat medewerkers tijdens een personeelsbijeenkomst kregen voorgelegd. De minister laat weten bekend te zijn met het bericht.

Volgens de bewindsman mogen werkgevers en werknemers in principe zelf bepalen of zij een arbeidsovereenkomst aangaan. Daarbij moeten wel wettelijke regels worden gevolgd, bijvoorbeeld over gelijke behandeling van tijdelijke en vaste werknemers en het naleven van cao's. Ook gelden algemene beginselen van goed werkgeverschap.



Stakingsrecht

Of in een concrete situatie aan die regels wordt voldaan, is uiteindelijk aan de rechter. Het ondertekenen van een verklaring betekent in elk geval niet dat werknemers hun recht op collectieve actie verliezen. Dat recht, inclusief het stakingsrecht, is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest. Een werkgever kan werknemers daarom niet zomaar verbieden om te staken of beperkingen opleggen.



De minister wijst er ook op dat werkgevers in principe geen onderscheid mogen maken tussen tijdelijke en vaste werknemers als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Dat is alleen toegestaan wanneer daar een objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Werknemers die denken dat sprake is van verboden onderscheid kunnen naar de rechter stappen of een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.



Onwenselijk

Over de beschuldiging dat Walibi met het document druk uitoefent op medewerkers, blijft de minister voorzichtig. Situaties waarin werknemers onder druk worden gezet om misstanden niet te melden, noemt hij "onwenselijk", maar hij zegt niet te kunnen beoordelen of dat hier daadwerkelijk gebeurt. De Nederlandse Arbeidsinspectie was voor het laatst in juni 2025 bij Walibi Holland. Daarbij zijn geen overtredingen vastgesteld.