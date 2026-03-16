Efteling

Efteling laat nieuwe illusieshow Magicaluna eerder zien aan abonnementhouders

Gisteren, 11.31 uur

Abonnementhouders van de Efteling krijgen begin april een exclusief voorproefje op de nieuwe parkshow Magicaluna. In het Efteling Theater vinden op woensdag 1 en donderdag 2 april speciale previews van de illusievoorstelling plaats. De reguliere start staat gepland voor vrijdag 3 april.

Voor de voorpremière moeten bezoekers zich vooraf online inschrijven voor een tijdslot. Alle abonnementhouders - Classic, Plus of Premium - kunnen deelnemen. Toegang is uitsluitend mogelijk met een reservering én een geldig abonnement. Het aantal plaatsen is beperkt.

Op beide previewdagen staan drie voorstellingen op het programma, om 12.30, 13.30 en 14.30 uur. De show duurt ongeveer twintig minuten. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een stoel toegewezen: het is niet mogelijk om vooraf een specifieke plek te reserveren. Kinderen tot en met 3 jaar hebben geen tijdvak nodig.

Verboden
De Efteling waarschuwt dat het om een proefperiode gaat. Daardoor kan het voorkomen dat de voorstelling tijdelijk wordt stilgelegd of dat onderdelen nog niet goed functioneren. Ook is het tijdens de previews verboden om foto's, video's of geluidsopnames te maken.

Magicaluna is een non-verbale illusieshow waarin het tienermeisje Luna centraal staat. Zij belandt in een reeks droomachtige scènes met magische effecten en fantasiewezens. De productie, bedoeld voor bezoekers vanaf 6 jaar, wordt van vrijdag 3 april tot en met zondag 8 november dagelijks opgevoerd in het Efteling Theater.

