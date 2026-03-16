Urenlange wachtrijen en storingen: Frozen-preview in Disneyland Paris mondt uit in chaos en teleurstelling

FOTO'S Disneyland Paris heeft abonnementhouders zondag getrakteerd op een preview van het nieuwe themagebied World of Frozen, maar dat liep niet van een leien dakje. Wat een bijzondere dag vol met exclusieve ervaringen had moeten worden, draaide voor veel aanwezigen uit op een flinke deceptie. De abonneedag werd gekenmerkt door urenlange wachtrijen en technische storingen.

Dat begon al met de toegang tot het park: bij de ingang van het Walt Disney Studios Park - binnenkort Disney Adventure World - stonden bezoekers 's middags drie kwartier tot ruim een uur in de rij om een polsbandje te bemachtigen. Na een tweede wachtrij om het nieuwe parkdeel Adventure Way te betreden, snelden veel aanwezigen zich naar World of Frozen. Daar werd hun geduld opnieuw op de proef gesteld.

Vanwege de beperkte capaciteit was een derde wachtrij gecreëerd voor de ingang van het Frozen-gedeelte. Wie door het havendorpje Arendelle wilde lopen, moest opnieuw circa twee uur in de rij staan. Juist vanwege de lange rij kozen veel bezoekers ín Arendelle ervoor om niet te vertrekken. Anders zouden ze immers wéér uren in de rij moeten staan als ze weer terug wilden keren.



Vicieuze cirkel

Daardoor ontstond een vicieuze cirkel: de rij om World of Frozen binnen te komen werd alsmaar langer, waardoor het voor mensen in het Frozen-gebied steeds aantrekkelijker werd om niet weg te gaan, wat weer leidde tot een langere rij bij de ingang. En ook voor de geluksvogels die de rij hadden getrotseerd, was het wachten niet over.



Eenmaal in Arendelle troffen abonnees namelijk wéér een rits wachtrijen aan: voor de attractie Frozen Ever After, voor het restaurant Nordic Crowns Tavern, voor de souvenirwinkel Arendelle Boutique en voor de meet-and-greet-locatie Rencontre Royale. Laatstgenoemde rij werd al snel afgesloten vanwege de beperkte capaciteit.



Niet beloven

Medewerkers beloofden dat er op een later moment toegangskaartjes voor de meet-and-greet-plek uitgedeeld zouden worden bij de fontein. Ook daar ontstond vervolgens een wachtrij, ook al bleven aanwezige personeelsleden benadrukken dat ze niet konden beloven dat er daadwerkelijk nog plek zou zijn om Frozen-personages Anna en Elsa te ontmoeten.



De wachttijd voor de attractie liep 's avonds op tot 120 minuten. Iedere abonnementhouder ontving een voucher om één ritje te maken. Tot overmaat van ramp blijkt Frozen Ever After nog te kampen met veel kinderziektes: de darkride lag er veelvuldig uit vanwege technische problemen. Daardoor liep de wachttijd verder op.



Zonder compensatie

Uiteindelijk werd 's avonds bij de zoveelste storing besloten om alle bezoekers weg te sturen, zonder enige vorm van compensatie. Iets voor sluitingstijd haalden medewerkers de rij leeg. Een groot aantal abonnees kreeg daardoor niet de kans om een ritje te maken, ook al hadden ze verspreid over de dag meer dan vijf uur in de rij gestaan.



Op social media wemelt het dan ook van de klachten van teleurgestelde Disney-fans. Zij klagen op X, Instagram, Facebook en TikTok over de waardeloze organisatie, chaotische taferelen en een gebrek aan service. Met name personen met een laat tijdvak hadden pech: hoe later het werd, hoe extremer de wachtrijen werden en hoe meer storingen er optraden.



Niet onverwacht

Voor frequente bezoekers van Disneyland Paris kwam de situatie niet geheel onverwacht: ook bij eerdere previews en exclusieve evenementen bleek het resort moeite te hebben om de grote toestroom van bezoekers goed te reguleren. Disney heeft nog vier kansen om de gang van zaken te verbeteren: er zijn nog previews op woensdag 18, maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart, gevolgd door een besloten openingsceremonie op zaterdag 28 maart en de publieksopening op zondag 29 maart.



















