Skyline Park

Duits pretpark op één dag gratis toegankelijk: bezoekers betalen alleen voor attracties

Een Duits attractiepark verandert komende maand tijdelijk in een soort kermis. Op zaterdag 27 juni mogen bezoekers gratis naar binnen bij Skyline Park in de deelstaat Beieren. Wie in attracties wil, moet daar wel apart voor betalen.

Het park introduceert speciale strippenkaarten, die gebruikt kunnen worden bij de attracties. Kinderattracties kosten 1 euro per rit. Voor grotere publiekstrekkers ligt de prijs hoger. Zo kost een ritje in de 150 meter hoge zweefmolen Allgäu Flieger 4 euro.

Ook andere grote attracties vallen in die categorie, waaronder loopingachtbaan Sky Wheel, powered coaster Sky Dragster en katapultattractie Sky Shot. Voor onder meer wildwaterbaan Sky Rafting, frisbee High Fly en spinning coaster Berg- und Tal Hetz moeten bezoekers 3 euro afrekenen.



Langere wachtrijen

Het park spreekt over een "flexibel en eerlijk" systeem. Bezoekers bepalen zelf welke attracties ze willen doen en betalen alleen daarvoor. De directie waarschuwt wel voor langere wachtrijen op de actiedag. Het concept werd vorig jaar voor het eerst getest. Dat leidde tot veel belangstelling.



Skyline Park kent dit seizoen nog meer dagen met gratis toegang. Op 16 mei mochten bezoekers kosteloos naar binnen als ze jarig waren geweest in de winterperiode, toen het park gesloten was. Tijdens het Schultütenfeest op 19 en 20 september is er gratis entree voor kinderen die aan de basisschool beginnen.