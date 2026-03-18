Disneyland Paris

Video: een avondwandeling door Adventure Bay, het nieuwe themagebied van Disneyland Paris

VIDEO Hoe is het om met zonsondergang te struinen door Adventure Bay, het nieuwe themagebied van Disney Adventure World in Disneyland Paris? Nadat Looopings vorige week al een fotoreportage kon laten zien, volgt er nu ook een uitgebreid videoverslag. Adventure Bay is één van de twee nieuwe werelden in het huidige Walt Disney Studios Park, dat volgende week officieel van naam verandert.

Een video van ruim twaalf minuten laat zien hoe de zon ondergaat in het nieuwe parkdeel, dat onder andere bestaat uit een uitgestrekte boulevard, thematuinen en promenades aan het water. Bovendien zijn er meerdere eetgelegenheden te vinden, waaronder het grote prinsessenrestaurant The Regal View en afhaallocatie Café Luminosity.

Op de achtergrond klinkt een instrumentale soundtrack van filmcomponist Philippe Rombi. Hij creëerde een bijna veertig minuten durend muziekstuk, afgelopen zomer opgenomen met 84 musici in de bekende Abbey Road Studios in Londen. Rombi liet zich naar eigen zeggen inspireren door de thema's avontuur, reizen, verwondering en de horizon.



Waterdrones

Adventure Bay telt één attractie: Raiponce Tangled Spin, een overdekte bootjescarrousel die in het teken staat van Rapunzel. Een andere blikvanger is de vijver Adventure Bay, waar 's avonds de vuurwerk- en droneshow Disney Cascade of Lights wordt opgevoerd. Drones, waaronder zogeheten waterdrones, vormen het meest indrukwekkende onderdeel van de productie.











De rest van de effecten is niet grensverleggend. Ook ontbreekt een verhaal of een rode draad: Disney zette simpelweg enkele bekende liedjes achter elkaar, omlijst met het nieuwe themanummer We Can Be Heroes. Er wordt gebruikgemaakt van videoprojecties op water, maar die zijn opvallend statisch. Het is de vraag wat er van de impact van de show overblijft als de drones wegvallen, bijvoorbeeld door slecht weer.



Grote brug

Ter voorbereiding op Cascade of Lights worden platforms met de drones en showtechniek 's avonds naar het midden van het meer gevaren. Daarvoor moet een grote brug tussen het nieuwe Frozen-gedeelte en Adventure Way geopend worden. Een omroepbericht wijst bezoekers erop dat ze vanaf dat moment geen volledige ronde meer om de waterpartij kunnen lopen.



Het tweede park van Disneyland Paris had lange tijd behoefte aan een gebied waar bezoekers rustig kunnen rondzwerven. Met de komst van Adventure Bay wordt daarin voorzien. Het eerste deel van het park is niet volledig aan het zicht onttrokken. Opvallende zichtlijnen leggen onder meer de kale achterkant van The Twilight Zone Tower of Terror bloot, net als de topjes van Toy Story-attractie RC Racer en het Theater of the Stars, met een decor van gekleurde zeecontainers.