Disneyland Paris

Efteling-verwijzing in Disneyland Paris: mascotte Pardijn kreeg een plekje in nieuwe Frozen-shop

In Disneyland Paris is vanaf nu een subtiele Efteling-verwijzing te vinden. Bezoekers komen in Arendelle Boutique, de grote souvenirwinkel in het nieuwe themagebied World of Frozen, een houten popje tegen dat gebaseerd is op Pardijn: de vriendin van Efteling-mascotte Pardoes. Het is een knipoog naar het Efteling-verleden van Disney-ontwerper Michel den Dulk.

Den Dulk werkte van 2001 tot 2005 voor het Kaatsheuvelse sprookjespark. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Walt Disney Imagineering, waar hij Frozen-attracties en -gebieden ontwierp voor Epcot in de Verenigde Staten, Hong Kong Disneyland en Disneyland Paris. In Hong Kong Disneyland werd eerder al een Efteling-verwijzing toegevoegd.

Daar komen bezoekers in de winkel Tick Tock Toys & Collectibles een speelgoedpop tegen die verdacht veel lijkt op Efteling-nar Pardoes. Voor de Frozen-shop in Parijs werd dus zijn vrouwelijke evenknie in het zonnetje gezet. De gemiddelde bezoeker zal de referentie niet opmerken, maar bij veel Nederlandse pretparkfans doet het roze popje waarschijnlijk wel een belletje rinkelen.



Klokkentoren

Arendelle Boutique bevindt zich rechts naast de grote klokkentoren in Frozen-dorpje Arendelle. De winkel is vormgegeven als een speelgoedwinkel van de fictieve speelgoedmakers Björn en Thea, die in het verhaal het hof van Arendelle van speelgoed voorzien.



In de winkel staan houten speelgoedfiguren, muziekdozen, kisten en andere handgemaakte objecten, aangevuld met kleding en accessoires in Scandinavische stijl. Voor het inrichten van de ruimte zijn honderden decoratieve accessoires gebruikt, deels tweedehands verzameld en deels speciaal vervaardigd.



