Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen kaartje versturen vanuit World of Frozen: 5 euro, inclusief postzegel

Vandaag, 11.20 uurBeeld: @passwonderland, @InsideDlpCastle e.a.

FOTO'S Het is een onderdeel dat veel mensen waarschijnlijk over het hoofd zullen zien: in het nieuwe Frozen-themagebied van Disneyland Paris staat een échte brievenbus. Bezoekers krijgen de kans om daar een kaartje op de post te doen. De bus wordt dagelijks geleegd.

"Arendelle Post", staat in goudkleurige letters op de bus. Die bevindt zich bij souvenirwinkel Arendelle Boutique, achteraan het havendorpje. Iedereen kan voor 5 euro een Frozen-ansichtkaart aanschaffen, inclusief een wereldpostzegel. Er zijn verschillende kaarten in omloop.

Eén van de ontwerpen draait om het Snowflower Festival, dat gevierd wordt in het Frozen-gebied. Er is ook een design met een landkaart van Arendelle. De brievenbus wordt doordeweeks om 15.00 uur geleegd, in het weekend om 13.00 uur. "De post zal zo snel mogelijk bezorgd worden", staat in het Engels en Frans op een sticker op de bus.









Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
