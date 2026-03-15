Alton Towers Resort

Dramatische seizoensstart voor Engels pretpark Alton Towers: fans woest, topontwerper vertrekt

VIDEO Het Britse pretpark Alton Towers ligt zwaar onder vuur bij fans. Bij de start van het nieuwe seizoen klagen bezoekers massaal over gesloten attracties, lage capaciteit en een verslechterende ervaring. Terwijl de kritiek zich opstapelt, kondigt een belangrijke creatieve kracht van eigenaar Merlin Entertainments zijn vertrek aan.

De bekende pretparkvlogger Shawn Sanbrooke van het kanaal Theme Park Worldwide uitte deze week openlijk zijn frustratie op Facebook en andere social media. "Als levenslange Alton Towers-fan heb ik me nog nooit zo teleurgesteld gevoeld in het park", schrijft hij. "Het is ontmoedigend om te zien hoe de plek waar je van houdt zo ver achterop raakt."

Sanbrooke wijst onder meer op een groot aantal gesloten attracties en rides die met verminderde capaciteit draaien. Zijn bericht ging razendsnel rond onder pretparkfans. Er verschenen meer dan 1400 reacties. Veel gebruikers sluiten zich bij de kritiek aan. Sommigen schrijven dat het park "zijn magie heeft verloren". Anderen klagen over achterstallig onderhoud, gesloten attracties en hoge prijzen.



Wachttijden

Ook op de officiële Facebook-pagina van Alton Towers overheersen negatieve reacties. Bezoekers melden dat attracties regelmatig buiten gebruik zijn en dat wachttijden oplopen doordat rides met een verlaagde capaciteit draaien. Sommige fans geven aan hun abonnement niet meer te willen verlengen of uit te wijken naar pretparken op het Europese vasteland.



De kritiek richt zich uiteindelijk ook op Merlin Entertainments, het Britse concern dat Alton Towers exploiteert. Merlin is een van de grootste pretparkbedrijven ter wereld en beheert naast Alton Towers ook onder meer Thorpe Park, Gardaland, de Legoland-parken en Madame Tussauds. Opvallend genoeg maakt juist nu een belangrijke creatieve kracht van het bedrijf zijn vertrek bekend.



Ontwerpteam

Ontwerper John Burton, jarenlang actief binnen het interne ontwerpteam Merlin Magic Making, laat op social media weten dat hij na bijna tien jaar vertrekt. "Na bijna een decennium bij Merlin heb ik besloten mijn tovenaars­hoed aan de wilgen te hangen", schrijft Burton. "Ik heb zo veel herinneringen om op terug te kijken en ik wil iedereen bedanken die onderweg voor mij klaarstond. Wat een rit is het geweest."



Burton werkte als creatieveling aan nieuwe attracties en themagebieden in verschillende Europese Merlin-parken. In Alton Towers was hij onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de darkride The Curse at Alton Manor (2023), de grootschalige vernieuwing van achtbaan Nemesis Reborn (2024) en de nieuwe thrillride Toxicator in het Forbidden Valley-gebied.