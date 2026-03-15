Video: Disneyland Paris laat fans kennismaken met Olaf-animatronic in World of Frozen

Disneyland Paris heeft influencers en journalisten kennis laten maken met een opvallend technologisch hoogstandje in World of Frozen. Tijdens een previewdag presenteerde men de animatronic van sneeuwman Olaf uit de Frozen-films op korte afstand. Looopings filmde de geavanceerde robot in actie.

Het bewegende figuur is ontwikkeld door Walt Disney Imagineering, de creatieve en technische tak van Disney. Het gaat om een zogeheten robotic character: een robot die ontworpen is om zich te gedragen als een filmpersonage, inclusief bewegingen en gezichtsuitdrukkingen.

Voor de ontwikkeling bouwde Disney voort op technologie die eerder werd gebruikt voor Star Wars-droids. De robots leren bewegingen na te bootsen die door animators zijn ontworpen, via simulaties. In Parijs zal niet iedereen Olaf van dichtbij kunnen zien. Hij wordt wel een vast onderdeel van de botenshow A Celebration in Arendelle.