Foto's: Efteling-mascotte Pardoes op het voetbalveld bij wedstrijd PSV-NEC

FOTO'S Wat doet Efteling-figuur Pardoes in een voetbalstadion? Die vraag zullen veel toeschouwers van de wedstrijd PSV-NEC zich zaterdagavond wellicht gesteld hebben. De tovernar uit het Kaatsheuvelse attractiepark verscheen samen met PSV-mascotte Phoxy op het veld in het Philips Stadion.

De aanwezigheid van het Efteling-personage was het gevolg van een commerciële samenwerking: PSV heeft een speciaal Efteling-shirt laten maken, met verwijzingen naar mede-oprichter Peter Reijnders en de huisstijlen van zowel PSV als de Efteling. Het item was razendsnel uitverkocht in de fanshop.

Spelers van PSV droegen het speciale shirt eenmalig tijdens de wedstrijd tegen NEC. Er werden rond het duel ook spullen geveild voor een goed doel gelieerd aan de Efteling: Villa Pardoes. De Efteling-mascotte werd op het veld niet alleen vergezeld door Phoxy, maar ook door een hofdame.



Geen geluk

De naam van het pretpark was eveneens te zien op led-borden. Verder waren er vlaggen te zien met het Efteling-symbool. Overigens bracht de komst van Pardoes geen geluk: PSV verloor van NEC met 2-3, de derde Eredivisienederlaag van dit seizoen. Daardoor kan de club dit weekend nog geen landskampioen worden.
































