Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Video: botenshow in nieuw Frozen-themagebied Disneyland Paris met Anna, Elsa en Olaf

Vandaag, 16.29 uur

VIDEO Het nieuwe Frozen-themagebied van Disneyland Paris wordt ook gebruikt voor een nieuwe botenshow. Bezoekers van het vernieuwde park Disney Adventure World kunnen in World of Frozen meermaals per dag kijken naar A Celebration in Arendelle. De muzikale voorstelling wordt vertoond op de waterpartij bij het kasteel van het fictieve dorpje.

Toeschouwers zien een boot met dansers en een boot met Kristoff en een Olaf-animatronic voorbijkomen. Halverwege de show verschijnt een derde boot met Anna en Elsa. Op de kade staan ook dansers. Er wordt gebruikgemaakt van fonteinen, een sneeuwmachine en - tijdens de finale - wat bescheiden vuurwerk.

Volgens het verhaal vieren de inwoners van Arendelle het Snowflower Festival in de baai van hun dorp. Disney omschrijft de toevoeging als "een magisch moment dat hun geliefde tradities tot leven brengt". World of Frozen gaat officieel open op zondag 29 maart. Tot die tijd zijn er previews voor abonnementhouders, influencers, medewerkers en andere genodigden.



Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be