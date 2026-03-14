Kinderpretpark Julianatoren

Blikseminslag ín de Julianatoren: attracties dicht, bezoekers gecompenseerd

Attractiepark Julianatoren in Apeldoorn is getroffen door een blikseminslag. Rond 15.30 uur sloeg de bliksem in. Dat gebeurde ín de toren waar het Gelderse pretpark naar vernoemd is, op de eerste dag van het seizoen. Het incident ging gepaard met een extreem harde knal, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Die was in de wijde omtrek te horen. Bovendien werd op de parkeerplaats een vuurbal gezien, zeggen ooggetuigen. "Er was een hagelbui en toen kwam de inslag zeer plots", aldus de voorlichter. Door de inslag vielen de attracties uit. Een groot deel van de bezoekers besloot naar huis te gaan.

Zij zijn gecompenseerd met een vrijkaartje. Brandweerlieden kwamen ter plaatse voor een inspectie. Er is vooralsnog geen schade. Wel duurde het even voordat de attracties weer opgestart konden worden, omdat bijvoorbeeld ook de veiligheidscamera's waren uitgevallen.



Opdonder

De woordvoerder verwacht dat de uiteindelijke schade mogelijk pas later aan het licht komt. "Dat gebeurde ook na een inslag in 2009", weet hij. "Toen hadden de elektrische installaties zo'n opdonder gehad dat verschillende apparatuur, zoals animatronics en geluidssystemen, later alsnog uitviel."