Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris introduceert komende zomer prinsessenparade in Disney Adventure World

Vandaag, 18.58 uur

Disneyland Paris krijgt er komende zomer een nieuwe parade bij. In het vernieuwde park Disney Adventure World verschijnt de Disney Princess Cavalcade, met vier praalwagens en verschillende Disney-prinsessen. De stoet draait om vier bekende personages uit Disney-films.

Zij verschijnen elk op een eigen wagen. Eén van de praalwagens staat in het teken van Moana. Op conceptbeelden is te zien hoe zij op een tropisch ogende wagen staat, omringd door elementen die verwijzen naar haar eiland Motunui en de bewoners.

De zogenoemde cavalcade moet de verhalen van de prinsessen onder de aandacht brengen. Daarbij ligt de nadruk op hun "moed en vastberadenheid", aldus Disney. "Ieder volgt haar eigen pad, maar ze zijn allemaal verbonden door gedeelde waarden en een innerlijke kracht die hen door elke uitdaging heen leidt."

Disney's Stars 'n' Cars
Disney Adventure World is de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park. Tussen 2002 en 2008 was daar al een grote parade te zien: de Disney Cinema Parade, gevolgd door Disney's Stars 'n' Cars tussen 2009 en 2014. In 2022 konden bezoekers voor het laatst kijken naar een miniparade, als extraatje tijdens de coronacrisis.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be