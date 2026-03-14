Disneyland Paris introduceert komende zomer prinsessenparade in Disney Adventure World

Disneyland Paris krijgt er komende zomer een nieuwe parade bij. In het vernieuwde park Disney Adventure World verschijnt de Disney Princess Cavalcade, met vier praalwagens en verschillende Disney-prinsessen. De stoet draait om vier bekende personages uit Disney-films.

Zij verschijnen elk op een eigen wagen. Eén van de praalwagens staat in het teken van Moana. Op conceptbeelden is te zien hoe zij op een tropisch ogende wagen staat, omringd door elementen die verwijzen naar haar eiland Motunui en de bewoners.

De zogenoemde cavalcade moet de verhalen van de prinsessen onder de aandacht brengen. Daarbij ligt de nadruk op hun "moed en vastberadenheid", aldus Disney. "Ieder volgt haar eigen pad, maar ze zijn allemaal verbonden door gedeelde waarden en een innerlijke kracht die hen door elke uitdaging heen leidt."



Disney's Stars 'n' Cars

Disney Adventure World is de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park. Tussen 2002 en 2008 was daar al een grote parade te zien: de Disney Cinema Parade, gevolgd door Disney's Stars 'n' Cars tussen 2009 en 2014. In 2022 konden bezoekers voor het laatst kijken naar een miniparade, als extraatje tijdens de coronacrisis.



