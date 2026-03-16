Efteling

OnlyFans-model (24) stapt uit rolstoel om te paaldansen in Efteling-draaimolen

FOTO'S Een opvallend Efteling-filmpje van een Nederlands OnlyFans-model zorgt voor commotie op TikTok. Feya Fern (24), die haar geld verdient met het maken van erotische content, nam een video op bij één van de draaimolens in het Kaatsheuvelse attractiepark. Ze besloot uit haar rolstoel te stappen om de constructie van de nostalgische carrousel te gebruiken voor een paaldans.

Op TikTok krijgt de vrouw een hoop kritiek over zich heen. Verontwaardigde kijkers schrijven onder meer dat het ongepast is om te paaldansen in een familiepark waar veel kinderen rondlopen, dat de molen niet bedoeld is om op deze manier te gebruiken en dat het raar is dat de vrouw in een rolstoel zat, maar wel halsbrekende toeren kan uithalen in een attractie.

In de commentaren dient OnlyFans-contentmaker Fern alle critici van repliek. Zo reageert ze dat spelen in een speeltuin de normaalste zaak van de wereld is, dat de molen zeker niet antiek is en dat de constructie ongetwijfeld bestand is tegen het gewicht van een volwassen vrouw. In een ander filmpje geeft ze tekst en uitleg over de rolstoel.



Aandoening

Door een aandoening aan haar zenuwstelsel stijgt haar hartslag abnormaal snel bij het opstaan. Een rolstoel is daarom noodzakelijk, ook al kan de vrouw in theorie gewoon opstaan, lopen en behendige trucjes doen.



Ondanks de uitleg overheerst op TikTok de afkeur. "Kunnen we andermans spullen gebruiken zoals ze bedoeld zijn?", schrijft iemand. "Het is een draaimolen chef, geen danspaal", is één van de ruim honderd berichten. De reactie "Het is gewoon raar om in de Efteling te doen" leverde meer dan tweehonderd likes op. Een andere tiktokker noemt het optreden "ordinair in een pretpark".



Kleding

Fern belooft haar volgers op haar OnlyFans-profiel "ethische porno gemaakt door iemand die er echt, oprecht van houdt", waaronder hardcore materiaal en "optionele penisbeoordelingen". In de Efteling hield ze haar kleding wel gewoon aan.







