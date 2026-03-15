Phantasialand

Gratis parkeren bij Phantasialand loopt uit de hand: parkeerplaats krijgt tijdslimiet

Bezoekers van Phantasialand zorgen voor parkeerproblemen in de omgeving van het Duitse pretpark. Veel automobilisten zetten hun wagen op een gratis parkeerplaats voor wandelaars bij het recreatiemeer Berggeistsee, tussen de plaatsen Walberberg en Brühl. Zo proberen ze de officiële parkeerterreinen van Phantasialand te vermijden, waar parkeren 8 euro kost.

De plek is de afgelopen tijd steeds populairder geworden bij het grote publiek. Lokale wandelaars konden overdag vaak geen parkeerplek meer vinden. De gemeente Bornheim, verantwoordelijk voor het gebied, ontving er steeds meer klachten over.

In juni vorig jaar zorgden geparkeerde auto's langs de weg zelfs voor verkeershinder, waardoor hulpdiensten bij een reddingsactie moeilijk konden passeren. Om de overlast tegen te gaan, geldt op het parkeerterrein voortaan een maximale parkeertijd van drie uur.



Parkeerschijf

Dat is te kort voor een dagje pretpark, maar vaak wel lang genoeg om te wandelen. Automobilisten krijgen de opdracht om een parkeerschijf te gebruiken. Handhavers moeten controleren of chauffeurs zich aan de tijdslimiet houden.



Wie te lang blijft staan, riskeert een boete. Ook op andere parkeerplaatsen in de buurt van Phantasialand speelt het probleem. Bewoners klagen dat bezoekers hun auto massaal in woonstraten of bij recreatiegebieden neerzetten om parkeerkosten te vermijden. De autoriteiten onderzoeken of ook daar beperkingen nodig zijn.