Bekijk de volledige nieuwe avondshow van Disneyland Paris: Disney Cascade of Lights in Disney Adventure World

VIDEO In Disneyland Paris kunnen bezoekers vanaf eind deze maand kijken naar een gloednieuwe eindshow: Disney Cascade of Lights, rond het grote meer in het vernieuwde Disney Adventure World. Influencers en journalisten kregen zaterdagavond alvast een voorproefje. Een video van Looopings toont het volledige avondspektakel, waarin gebruikgemaakt wordt van lichteffecten, fonteinen, drones, vlammenwerpers, vuurwerk en projecties.

De muzikale productie, die bijna vijftien minuten duurt, begint en eindigt met het themanummer We Can Be Heroes. Videoprojecties op watergordijnen voegen niet veel toe: er worden vooral statische afbeeldingen getoond. Naast reguliere drones zijn er ook speciale drones die opstijgen vanuit het water, afkomstig van de vaste dronepartner Dronisos.

De waterpartij - Adventure Bay - is overdag leeg. 's Avonds worden drijvende platforms met de benodigde apparatuur naar het hart van het meer gevaren. Er is geen duidelijke verhaallijn, maar inspiratie vormt het overkoepelende thema van Disney Cascade of Lights.



Zero to Hero

De show start met de liedjes Reflection en I'll Make a Man Out of You uit de animatiefilm Mulan, gevolgd door Zero to Hero en de Franse versie van Go the Distance uit Hercules: Je Veux y Croire. Daarna is een Zootopia-gedeelte te zien, met de nummers Try Everything en Zoo.



Moana wordt vertegenwoordigd door twee Franse nummers: Le Bleu Lumière en Je Suis Vaiana, in het Engels bekend als How Far I'll Go en I Am Moana. Een groot gedeelte van de voorstelling is ingeruimd voor een Marvel-scène, met The Avengers. Voordat de finale losbarst, komt Finding Nemo langs. We zien ook projecties van onder meer Encanto, Frozen, Toy Story en Up.



Previews

In totaal wordt gebruikgemaakt van 379 drones - die speciaal voor de show zijn ontwikkeld - en 240 schijnwerpers en lampen. Het idee is dat iedereen rond de vijver van 3 hectare de show kan zien, maar de watergordijnen zijn niet overal goed zichtbaar. De publiekspremière staat gepland voor zondag 29 maart. Tot die tijd zijn er previews voor abonnementhouders.