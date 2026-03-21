Disneyland Paris

Volgende week open: dit kun je verwachten van World of Frozen in Disneyland Paris

VIDEO Wat is er te beleven in World of Frozen, het nieuwe themagebied van Disneyland Paris? Een videoreportage van Looopings brengt de opzet, de architectuur en het entertainment van het Frozen-dorpje in Disney Adventure World in beeld, ruim een week vóór de officiële opening. De poorten van Arendelle, zoals het havendorpje heet, waren de afgelopen dagen al geopend voor abonnementhouders, medewerkers, journalisten en andere genodigden.

World of Frozen is gebaseerd op de populaire animatiefilm uit 2013. Bezoekers betreden een nagebouwde versie van het Noorse kustplaatsje Arendelle, met een haven, kleurrijke houten huizen, een kasteel en een gigantisch berglandschap op de achtergrond. Bewoners vieren dagelijks het Snowflower Festival. Eén van de blikvangers is de grote Friendship Fountain bij de entree. Voor het kasteel ligt een grote waterpartij waar meermaals per dag de botenshow A Celebration in Arendelle wordt vertoond.

Er is slechts één echte attractie te vinden: Frozen Ever After, een boottocht die eerder al werd gebouwd in parken in de Verenigde Staten en Hongkong. Daarnaast bevindt zich de meet-and-greet-plek Rencontre Royale, voor mensen die een reservering hebben weten te bemachtigen. Iets eten kan in het Scandinavische restaurant Nordic Crowns Tavern. Verder zijn er de souvenirwinkels Arendelle Boutique en Fjord View Shop.



Nederlander

Hoofdontwerper is Nederlander Michel den Dulk, die ook verantwoordelijk was voor de Frozen-projecten in Amerika en Hongkong. Tegenwoordig mag hij zichzelf creatief manager van het Franse Disney-resort noemen. In die hoedanigheid houdt hij zich bezig met de artistieke leiding van het vernieuwde themapark Disney Adventure World, waar naast World of Frozen ook een ander nieuw parkdeel werd gerealiseerd: Adventure Way.











Op de openingsdag - zondag 29 maart - wordt extreme drukte verwacht. Disney Adventure World en Adventure Way zijn die dag voor alle bezoekers toegankelijk, maar voor World of Frozen wordt een aparte wachtrij aangelegd. Daar zullen fans waarschijnlijk uren geduld moeten hebben voordat ze Arendelle kunnen betreden. Disney raadt fans aan om op een later moment te komen, na het weekend, om teleurstellingen te voorkomen.



Acht jaar geleden

Het uitbreidingsproject werd aangekondigd in februari 2018, meer dan acht jaar geleden. Toen was het nog de bedoeling om binnen enkele jaren twee projecten te realiseren: eerst een themagebied rond Frozen, daarna een gebied rond Star Wars. De planning liep in de soep: Star Wars werd geschrapt, Frozen liep jaren vertraging op. Tijdens de werkzaamheden kreeg Disney verschillende tegenslagen te verwerken, waaronder bouwtechnische uitdagingen en de coronacrisis.



Disney-fans hebben dus behoorlijk wat geduld moeten hebben voordat ze Arendelle konden bezoeken in Europa. Een jaar na de initiële aankondiging verscheen Frozen II in de bioscoop, volgend jaar staat het derde deel Frozen III op de planning. Toch draait World of Frozen nog grotendeels om de eerste film. Alleen bij entertainment wordt verwezen naar het vervolg: Anna en Elsa dragen outfits gebaseerd op film nummer twee.