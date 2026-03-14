Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe

Vandalisme in de dierentuin: afval gegooid in verblijven pinguïns, zeeleeuwen en ijsberen

Vandaag, 13.12 uur

In een Duitse dierentuin hebben vandalen vannacht flinke schade aangericht. Onbekenden drongen het terrein van de Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen. Daar gooiden ze allerlei voorwerpen in dierenverblijven, waardoor het welzijn van meerdere dieren mogelijk in gevaar kwam.

Vooral in verblijven met water werd veel rommel aangetroffen. In de bassins van Humboldtpinguïns, zeeleeuwen, zeehonden en ijsberen werden grote hoeveelheden spullen achtergelaten. Het gaat onder meer om afgerukte borden, wegwerpbestek, plastic flessen, plastic onderdelen en ander afval.

Dergelijke voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn voor dieren als ze worden ingeslikt. Vooralsnog gaat de dierentuin ervan uit dat dat niet is gebeurd, al kan men dat niet met zekerheid uitsluiten. Het verzorgingsteam begon vroeg in de ochtend met het schoonmaken van de bassins en het verwijderen van de spullen.

Ruiten besmeurd
Tegelijkertijd wordt het gedrag van de dieren nauwlettend in de gaten gehouden. Ook op andere plekken in het park werd vandalisme vastgesteld. Bij het apenhuis zijn ruiten zwaar besmeurd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

