Efteling

Video: stormloop op Efteling-shirt van voetbalclub PSV

Vandaag, 12.59 uurBeeld: @psvfanstore

VIDEO Het nieuwe Efteling-shirt van voetbalclub PSV valt in de smaak bij supporters. Op videobeelden is te zien hoe er een ware stormloop ontstaat op het item in de officiële PSV Fanstore. De Eindhovense Eredivisie-club ging in zee met het Kaatsheuvelse attractiepark voor een speciale collectie.

Die bestaat onder meer uit een shirt van 89,95 euro. Een filmpje van de fanshop laat zien hoe het product vrijdagochtend, bij het openen van de winkel, direct de schappen uit vloog. De beelden werden op Instagram gedeeld door Efteling-ontwerper Sander de Bruijn.

Het shirtontwerp bevat rode sterren die verwijzen naar de logo's van beide merken, met daartussen 26 gouden sterren als knipoog naar de landstitels van PSV.

Uitverkocht
In de webshop van de club zijn de meeste artikelen uit het Efteling-assortiment al niet meer verkrijgbaar. De PSV-items waren eveneens verkrijgbaar in de Efteling zelf, maar ook daar zijn ze inmiddels uitverkocht.



