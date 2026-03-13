Efteling

Slecht nieuws: Efteling-achtbaan Baron 1898 naar verwachting tot eind april dicht

De Efteling heeft slecht nieuws voor waaghalzen. Achtbaan Baron 1898 blijft veel langer gesloten dan eerder werd gedacht. Op de openbare onderhoudskalender van het attractiepark staat nu dat de populaire dive coaster buiten gebruik blijft tot en met donderdag 30 april. Daarmee is de sluitingsperiode opnieuw flink verlengd.

Aanvankelijk meldde de Efteling dat de attractie vermoedelijk gesloten zou zijn van vrijdag 6 tot en met maandag 9 maart. Die datum werd later aangepast naar maandag 16 maart. Inmiddels is op de kalender dus een nieuwe einddatum verschenen: 30 april. De omgeving van de dive coaster is volledig afgesloten.

Baron 1898 ging op donderdag 5 maart onverwachts dicht. Kort daarna bleek dat er een probleem was bij de fundering van een steunpilaar aan het einde van het parcours, tussen de helix en de bocht vóór de remmen. Een woordvoerder sprak eerder over "herstelwerk in de directe omgeving van de attractie".



Hooghmoed

De nieuwe datum op de onderhoudskalender valt vlak voor de opening van een nieuwe attractie naast de Baron. Op vrijdag 1 mei moet Hooghmoed opengaan: drie kleine vrijevaltorens die in hetzelfde themagebied worden gebouwd. Als de huidige planning klopt, gaat Baron 1898 dus niet draaien voordat Hooghmoed af is.