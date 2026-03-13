Disneyland Paris

Aan de vooravond van Frozen-previews: Disneyland Paris scherpt filmregels aan

Vandaag, 17.19 uur

Disneyland Paris heeft vlak voor de eerste previews van het nieuwe Frozen-gebied strengere regels bekendgemaakt voor fans die willen filmen of fotograferen. Komend weekend krijgen bezoekers voor het eerst toegang tot World of Frozen in het tweede park, dat binnenkort verdergaat onder de naam Disney Adventure World.

De eerste publiekspreviews vinden plaats op zondag 15 maart. Zaterdag zijn uitgenodigde influencers aan de beurt. Een dag later mogen abonnementhouders met een Gold Pass het nieuwe themagebied ontdekken. Naar aanleiding daarvan verspreidde Disney een bericht onder leden van InsidEars, de officiële Disneyland Paris-fanclub.

Daarin meldt het resort dat de interne parkregels zijn bijgewerkt. De lijst met toegestane apparatuur is aangepast. Disney benadrukt dat bezoekers alleen mogen filmen of fotograferen met beperkte middelen. Zo zijn onder meer uitschuifbare stokken, tripods en monopods verboden wanneer ze langer zijn dan 20 centimeter.

Microfoons
Dat geldt ook voor verlengaccessoires voor smartphones, camera's en andere opnameapparatuur. Professionele camera's en lenzen met een brandpuntsafstand van meer dan 135 millimeter zijn eveneens niet toegestaan. Ook microfoons, drones en verlichtingsapparatuur staan op de zwarte lijst.

Verder kan Disney apparatuur weigeren die de bezoekerservaring verstoort, gevaar oplevert of gebruikt kan worden voor commerciële, journalistieke of promotionele opnames. Disney schrijft dat de maatregelen bedoeld zijn om het bezoek voor iedereen soepel en veilig te laten verlopen.

