Karretjes in de vorm van klomp met tulpen: deze nieuwe achtbaan heeft een Nederlands thema

VIDEO Het Duitse pretpark Holland-Park, net boven Berlijn, opent een eerste achtbaan. De nieuwe familieattractie wordt komende week officieel in gebruik genomen. Het gaat om een zogeheten multi launch coaster van de Duitse fabrikant ART Engineering, met een bijzonder thema: Nederland.

Bezoekers nemen plaats in een trein in de vorm van een grote houten klomp, met veertien zitplaatsen. Dat is een verwijzing naar de naam van de achtbaan: Klompi. Op het laatste karretje zijn Hollandse tulpen bevestigd. Het 245 meter lange parcours bestaat uit meerdere lanceringssecties.

De topsnelheid ligt op 55 kilometer per uur. Kinderen mogen instappen vanaf een lengte van 90 centimeter. Daarmee richt de 9 meter hoge attractie zich nadrukkelijk op jonge bezoekers en families. In het stationsgebouw is ook een souvenirwinkel ondergebracht.



Testritten

Voor de investering werd zo’n 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Op YouTube verschenen beelden van de testritten. Vanaf woensdag 25 maart mag iedereen de toevoeging uitproberen. Leverancier ART Engineering is bekend van onder meer Ba-a-a Express in Europa-Park en de Duplo Dino Coaster in Legoland Windsor.