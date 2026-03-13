Efteling

Efteling en gemeente Loon op Zand tekenen overeenkomst over erfgoed

De Efteling en de gemeente Loon op Zand hebben een overeenkomst gesloten over erfgoed. Met het convenant willen beide partijen nauwer samenwerken bij het behoud en de ontwikkeling van historisch erfgoed in en rond het attractiepark.

De afspraken moeten ervoor zorgen dat erfgoedvraagstukken sneller en duidelijker worden afgehandeld. Ook willen de gemeente en het park vaker kennis delen en processen beter op elkaar afstemmen.

Het convenant sluit aan bij de nieuwe Nota Erfgoed van de gemeente Loon op Zand. Wethouder Marc Budel noemt de overeenkomst een logisch gevolg daarvan. "Met belangrijke partijen willen we méér en gestructureerd samenwerken op het gebied van erfgoed en het vertellen van verhalen."



Zorgvuldige omgang

Efteling-directeur Fons Jurgens benadrukt dat cultureel erfgoed ook een rol speelt in de toekomstplannen van het park, richting 2030. Men wil focussen op duurzaamheid. "Daar hoort ook een zorgvuldige omgang met ons cultureel erfgoed bij." Jurgens noemt de Efteling "levend erfgoed".



"We bewaren de verhalen, herinneringen en de plekken die daarbij horen én ontwikkelen deze met zorg door voor volgende generaties." De gemeente en de toeristische trekpleister spreken met de overeenkomst af dat ze structureel met elkaar in gesprek blijven over het beschermen en ontwikkelen van erfgoed.



Chinese Nachtegaal

Over concrete projecten of maatregelen wordt verder niets vermeld: de aankondiging heeft vooral een symbolisch karakter. De Efteling wil binnenkort De Chinese Nachtegaal slopen. Eerder verdwenen onder leiding van Jurgens al onder meer de Bob (2019), Polka Marina (2020), het Avonturen Doolhof (2021) en het Spookslot (2022).