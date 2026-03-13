Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling en gemeente Loon op Zand tekenen overeenkomst over erfgoed

Vandaag, 11.44 uur

De Efteling en de gemeente Loon op Zand hebben een overeenkomst gesloten over erfgoed. Met het convenant willen beide partijen nauwer samenwerken bij het behoud en de ontwikkeling van historisch erfgoed in en rond het attractiepark.

De afspraken moeten ervoor zorgen dat erfgoedvraagstukken sneller en duidelijker worden afgehandeld. Ook willen de gemeente en het park vaker kennis delen en processen beter op elkaar afstemmen.

Het convenant sluit aan bij de nieuwe Nota Erfgoed van de gemeente Loon op Zand. Wethouder Marc Budel noemt de overeenkomst een logisch gevolg daarvan. "Met belangrijke partijen willen we méér en gestructureerd samenwerken op het gebied van erfgoed en het vertellen van verhalen."

Zorgvuldige omgang
Efteling-directeur Fons Jurgens benadrukt dat cultureel erfgoed ook een rol speelt in de toekomstplannen van het park, richting 2030. Men wil focussen op duurzaamheid. "Daar hoort ook een zorgvuldige omgang met ons cultureel erfgoed bij." Jurgens noemt de Efteling "levend erfgoed".

"We bewaren de verhalen, herinneringen en de plekken die daarbij horen én ontwikkelen deze met zorg door voor volgende generaties." De gemeente en de toeristische trekpleister spreken met de overeenkomst af dat ze structureel met elkaar in gesprek blijven over het beschermen en ontwikkelen van erfgoed.

Chinese Nachtegaal
Over concrete projecten of maatregelen wordt verder niets vermeld: de aankondiging heeft vooral een symbolisch karakter. De Efteling wil binnenkort De Chinese Nachtegaal slopen. Eerder verdwenen onder leiding van Jurgens al onder meer de Bob (2019), Polka Marina (2020), het Avonturen Doolhof (2021) en het Spookslot (2022).

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be