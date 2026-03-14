Video: in Disneyland Paris lijkt iedereen hetzelfde vest te dragen

VIDEO Eén kledingstuk duikt overal in Disneyland Paris op. Een Amerikaanse Disney-vlogger besloot een wit-rood-blauw Mickey Mouse-vest aan te schaffen in het Europese Disney-resort. Hij was niet de enige: in een ludiek filmpje is te zien hoe het kledingitem op talloze plekken opduikt.

De beelden werden gemaakt door youtuber Chris Provost, die in Parijs is voor een preview van het vernieuwde themapark Disney Adventure World en het nieuwe themagebied World of Frozen. Hij legt uit dat hem al werd afgeraden om het vest te kopen, juist omdat iedereen het al draagt.

"En dat klopt, kijk maar", aldus Provost, bekend van zijn kanaal Provost Park Pass. Vervolgens toont hij een compilatie van Disney-bezoekers die in het vest rondparaderen. Toch heeft de Amerikaan geen spijt van zijn aankoop. "Heel populair, maar het is zo cool. Maar je kunt hem niet in Amerika krijgen. Het is geweldig."