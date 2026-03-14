Disneyland Paris

Video: in Disneyland Paris lijkt iedereen hetzelfde vest te dragen

Vandaag, 11.24 uurBeeld: @provostparkpass

VIDEO Eén kledingstuk duikt overal in Disneyland Paris op. Een Amerikaanse Disney-vlogger besloot een wit-rood-blauw Mickey Mouse-vest aan te schaffen in het Europese Disney-resort. Hij was niet de enige: in een ludiek filmpje is te zien hoe het kledingitem op talloze plekken opduikt.

De beelden werden gemaakt door youtuber Chris Provost, die in Parijs is voor een preview van het vernieuwde themapark Disney Adventure World en het nieuwe themagebied World of Frozen. Hij legt uit dat hem al werd afgeraden om het vest te kopen, juist omdat iedereen het al draagt.

"En dat klopt, kijk maar", aldus Provost, bekend van zijn kanaal Provost Park Pass. Vervolgens toont hij een compilatie van Disney-bezoekers die in het vest rondparaderen. Toch heeft de Amerikaan geen spijt van zijn aankoop. "Heel populair, maar het is zo cool. Maar je kunt hem niet in Amerika krijgen. Het is geweldig."



Meer Disneyland Paris
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be