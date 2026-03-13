Efteling

Volkskrant snoeihard over chique Efteling-restaurant Mystique: 'Matig eten', 'saai' en 'rommelig'

FOTO'S Het chique restaurant Mystique in het nieuwe Efteling Grand Hotel krijgt een stevige tik op de vingers van de Volkskrant. Culinair recensent Hiske Versprille geeft het restaurant een 6- en beschrijft hoe een avond in het peperdure restaurant vooral teleurstelling oplevert. Gerechten zouden rommelig, onduidelijk of simpelweg mislukt zijn. De ervaring doet haar eerder denken aan wachten voor een attractie dan aan een spectaculaire rit. "Het enige écht spectaculaire dat je hier uiteindelijk krijgt gepresenteerd, is de rekening."

Mystique bevindt zich op de eerste verdieping van het vorig jaar geopende Efteling Grand Hotel in Kaatsheuvel. Het restaurant belooft een "avondvullende premium dining-smaakbeleving" met een vast chefsmenu van drie of vier gangen, aangevuld met verschillende hapjes tussendoor. Voor volwassenen kost dat respectievelijk 75 of 90 euro. Voor kinderen vanaf 9 jaar zijn er aangepaste menu's.

Versprille beschrijft hoe ze na een dag in het attractiepark met haar kinderen aanschuift in het restaurant. Daar vallen meteen kleine ongemakken op. Een kaars op tafel wordt aangestoken, maar "die gaat meteen weer uit". Pogingen om het kaarsje opnieuw te laten branden mislukken meerdere keren, totdat het personeel het uiteindelijk opgeeft.



Een patroon

Al snel valt Versprille een patroon op in de keuken. De chef lijkt een voorkeur te hebben voor "groente met suiker". Het begint al met een snoepje van rode kool bij binnenkomst. Daarna volgen onder meer een zoete tartelette van knolselderij en een aardappelsoepje dat wederom zoet smaakt. Het menu blijft in dat spoor doorgaan.







Zo krijgen de kinderen een puddingring van zoete aardappel die meer aan een dessert doet denken, merkt de recensent op. Er verschijnt ook groentesnoep in eetbaar papier. Haar eigen tussengerecht van spaghettipompoen blijkt "óók weer zoet". Zelfs een gekozen mini-pizza is geen pizza, maar een ijskoude cheesecake gemaakt van knol.



Droog

Andere gerechten krijgen eveneens kritiek. De Brabantse worstenbroodjes met rivierkreeft noemt de criticus "droog en vlak van smaak". De inhoud van het zogeheten koninklijke ei zorgt voor verwarring. De eitjes blijken gevuld met eigeelcrème, hollandaisesaus en... gekonfijte eend. "Een keuze die serieuze vragen oproept over de koninklijke erflijn", aldus de schrijfster.



Een enkel gerecht kan op waardering rekenen, maar bij de meeste borden gaat het volgens de Volkskrant mis. Zo beschrijft Versprille een "rommelig en onduidelijk voorgerecht met natte prei, umeboshi en ook weer zoet knolselderij-ijs". Daaroverheen komt een bouillon die bedoeld is als Japanse dashi, maar daar niets van weg zou hebben: dat blijkt "een vladikke, bruine saus". Het ijs is bovendien half gesmolten.



Taai en overgaar

Ook een kindergerecht krijgt commentaar. De ravioli met roomkaas is "vreemd genoeg zowel taai als overgaar", noteert de recensent. De kaas wordt omschreven als "brokkelig". Het dessert levert een gemengd beeld op. Een amuse valt in de smaak, maar het ijs bij de appeltaart is opnieuw "half gesmolten". En dan zijn er nog ijssnippers "die zo koud zijn dat ze vastvriezen aan mijn tong en ik verder weinig meer proef".







Niet alles aan Mystique is ondermaats, benadrukt Versprille. Zo noemt ze de bediening hartelijk en attent en het uitzicht over het park, met watershow Aquanura, sprookjesachtig. Ook het sappenarrangement valt positief op. Dat was volgens haar "heel verrassend, beter dan ik 'm in veel sterrenzaken heb gehad". Verder krijgen de kindermocktails een compliment.



Kinderachtig spektakel

Toch blijft de eindindruk volgens de krant vooral teleurstellend. Versprille schrijft dat ze zich vooraf had voorgenomen "niet te zeuren over gimmicks, foefjes of kitscherig en kinderachtig spektakel". In een restaurant in de Efteling hoort dat immers juist bij de ervaring, vindt ze. Wat haar uiteindelijk vooral verrast, is iets anders. "Wat ik niet had verwacht, is dat het sáái zou zijn."



Mystique mist zowel de kracht van verhalen als de spanning van een achtbaan, luidt de conclusie. Wat overblijft is "een lange avond met een riedel aan matig eten, gelardeerd met geintjes die niet bijster slim of spannend zijn". Uiteindelijk blijft vooral de indruk hangen dat de prijskaart indrukwekkender is dan wat er op het bord verschijnt, zo valt te lezen in het eindoordeel.



Paardenvlees

Culinair journalist Hiske Versprille is één van de bekendste restaurantcritici van Nederland. Ze schrijft sinds 2018 de wekelijkse restaurantrecensie voor het Volkskrant Magazine en bezoekt daarvoor eetgelegenheden door het hele land, van eenvoudige bistro's tot sterrenzaken. Versprille stond bovendien zelf in professionele restaurantkeukens. In 2014 won ze de journalistieke prijs De Tegel voor een onderzoek naar fraude met paardenvlees in een restaurant.



