Thorpe Park

Afscheid van 39 jaar oude attractie: pretpark sluit wildwaterbaan definitief

VIDEO Het Engelse pretpark Thorpe Park neemt definitief afscheid van een klassieke waterattractie. Bezoekers moeten Rumba Rapids vanaf dit seizoen missen. De wildwaterbaan is na 39 jaar permanent gesloten. Dat blijkt uit een gezamenlijke video van het park en youtuber Jack Silkstone.

De attractie, een zogeheten rapid river van fabrikant Intamin, opende in 1987 onder de naam Thunder River. Later onderging de waterbaan meerdere naamswijzigingen en thematische aanpassingen. Zo werd de baan in 2002 omgedoopt tot Ribena Rumba Rapids, als onderdeel van een samenwerking met het frisdrankmerk Ribena.

Daarbij verschenen onder meer nieuwe boten. Toen de sponsoring in 2007 afliep, werd de huidige naam geïntroduceerd. De wildwaterbaan was jarenlang een vaste waarde in het park. Tot aan de sluiting gold Rumba Rapids als de op één na oudste attractie van Thorpe Park.



Geen plannen

"Hoewel we nog geen concrete plannen hebben voor de toekomst, evalueren we voortdurend ons aanbod van attracties van wereldklasse om ervoor te zorgen dat Thorpe Park het meest spannende themapark van het Verenigd Koninkrijk blijft", schrijft het management in een verklaring.



Wildwaterbanen gelden in de pretparkindustrie vaak als kostbare en personeelsintensieve attracties om te exploiteren. Parkeigenaar Merlin Entertainments leed in 2024 nog 492 miljoen pond verlies. De sluiting van Rumba Rapids volgt nadat eerder al een andere waterattractie het veld moest ruimen: boomstambaan Loggers Leap sloot eind 2015 en werd in 2019 gesloopt.