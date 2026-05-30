Foto's: wie benieuwd is naar Universal Studios in Engeland, moet een kijkje nemen in China

FOTO'S Never change a winning team. Dat moet Universal gedacht hebben bij het maken van plannen voor het nieuwe Universal Studios-pretpark in Groot-Brittannië. Wie de concepttekening voor het nieuwe resort in Engeland goed bekijkt, ontdekt al snel veel overeenkomsten met een ándere bestemming van de firma: Universal Studios Beijing, geopend in 2021. Reden genoeg voor Looopings om af te reizen naar de Chinese hoofdstad Peking voor een uitgebreide fotoreportage.

Over het project in het Verenigd Koninkrijk is nog maar weinig bekend. Wel kwam een jaar geleden één ontwerp naar buiten: een vogelperspectief van de toekomstige Universal-vestiging, die niet veel prijsgeeft, maar tegelijkertijd wel enkele interessante details blootlegt.

Hoewel de initiatiefnemers benadrukken dat het slechts gaat om een schets ter impressie, zijn op de tekening meerdere attracties en themadelen te herkennen. De indeling van het park doet sterk denken aan de opzet in China, waar Universal vijf jaar geleden een park uit de grond stampte.



Blauwdruk

Het lijkt erop dat Universal Studios Beijing deels als blauwdruk zal dienen voor het nieuwe resort in Engeland. Meerdere zaken uit Peking zien we terug op het concept: een groot hotel bij de ingang, een hoofdstraat in Hollywood-stijl, een uitgestrekte vijver in het hart van het park, een heftige thrillachtbaan, een Jurassic World-gebied, een showarena met een stuntspektakel en een Minions-gedeelte.



Er zijn ook duidelijke verschillen. Zo vormt het hotel hier niet de entree. Die taak is weggelegd voor de klassieke Universal-entreepoort zoals we die kennen uit de Verenigde Staten, inclusief de iconische wereldbol ervoor. Een andere belangrijke blikvanger die vooralsnog mist in Engeland is een grote rotspartij met een waterval, onderdeel van het dinogebied.







Voorproefje

Van meerdere zones en bouwwerken op het ontwerp is uiteraard nog niet duidelijk wat Universal ermee van plan is. Maar wat Universal Studios precies te bieden heeft in China, weten we al wel. Looopings neemt je mee op een tour door de verschillende delen van het Chinese park, als een digitaal voorproefje op wat we kunnen verwachten van Universal Studios in Groot-Brittannië.



Universal Studios Beijing ligt op ongeveer een half uur rijden van de internationale luchthaven van Peking. Bij binnenkomst wandelen bezoekers Hollywood Boulevard binnen, gebaseerd op de filmwereld in Californië. De grote winkelstraat bij de entree is overdekt. Eén van de bezienswaardigheden is Lights, Camera, Action, een overdekt spektakel waarbij regisseurs Zhang Yimou en Steven Spielberg de werking van speciale effecten in films presenteren.



Supertyfoon

Dat gebeurt aan de hand van een fictieve filmset. Toeschouwers zien hoe een supertyfoon de stad Shanghai teistert. Ze wanen zich in een verlaten boothuis, waar decors in brand vliegen en in elkaar storten. Verder wordt in Hollywood Boulevard de theatershow Untrainable opgevoerd, gebaseerd op How to Train Your Dragon. Een hapje eten kan onder meer bij Mel's Diner.







Veel Chinezen komen naar Universal voor The Wizarding World of Harry Potter, waar het kasteel van Zweinstein onmiddellijk de aandacht trekt. Het indrukwekkende bouwwerk huisvest de darkride Harry Potter and the Forbidden Journey. Even verderop ligt de familieachtbaan Flight of the Hippogriff. In het Harry Potter-gedeelte is zelfs winkelen een beleving. Wie een toverstok wil uitzoeken in de bekende winkel Ollivanders, krijgt eerst een interactieve show voorgeschoteld.



Despicable Me

Voor kinderen is er Minion Land, bestaand uit een ovaalvormige boulevard rondom een grote attractiehal. In de hal staan kinderachtbaan Loop-Dee Doop-Dee en vliegcarrousel Super Swirly. Daarbuiten bevindt zich een simulator die inzittenden zelf laat meemaken hoe het is om een Minion te zijn: Despicable Me Minion Mayhem.



Daarnaast wordt in het Illumination Theatre bijna elk half uur Sing on Tour vertoond, gebaseerd op de Sing-films. Eén van de meest gedetailleerde themazones is die van Kung Fu Panda: Land of Awesomeness. Het DreamWorks-personage kreeg een gigantisch overdekt gedeelte, met meerdere attracties en horecapunten.







Transformers

Centraal staat een bootjesdarkride met de naam Journey of the Dragon Warrior. Verder zijn er onder meer een ballonnenmolen, een carrousel en een speeltuin te vinden. Transformers: Metrobase is het eerste themagebied in een Universal-park dat volledig in het teken staat van de Transformers-films. De attracties kennen we al wel van andere locaties.



Zo staat 3D-simulator Transformers: Battle for the AllSpark op meerdere plekken in de wereld en lijkt de sensationele achtbaan Decepticoaster sprekend op The Incredible Hulk Coaster in de Amerikaanse staat Florida. Bumblebee Boogie oogt als een eenvoudige theekopjesmolen, maar een geavanceerde Transformers-animatronic in het hart van de molen zorgt hier voor een extra dimensie.



Populariteit

Jurassic World Isla Nublar vormt één van de grootste zones in Universal Studios Beijing. Gezien de populariteit van de franchise en de rechten die Universal bezit, lijkt het een no-brainer om ook in Engeland een Jurassic World-gedeelte te realiseren. Mochten de ontwerpers ideeën uit Peking een-op-een kopiëren, dan kunnen we ons wellicht opmaken voor de komst van één van de meest indrukwekkende darkrides ter wereld in Engeland.







Het gaat om Jurassic World Adventure, waarin passagiers worden opgejaagd door levensgrote dino-animatronics. Veel van de rekwisieten komen van een Nederlandse partij: P&P Projects. Naast een groot aantal horecapunten en de zogeheten Raptor Encounter - een fotomoment met een raptor - treffen bezoekers hier Jurassic Flyers aan: een hangende powered coaster, vergelijkbaar met Arthur uit Europa-Park.



Kevin Costner

Ook bijzonder is de stuntshow WaterWorld, gebaseerd op een gelijknamige film met Kevin Costner uit 1995. Hoewel de productie vandaag de dag nauwelijks nog bekend is, greep Universal de verhaallijn aan voor het ontwikkelen van een grote spektakelshow in een arena. Eerder gebeurde hetzelfde al in Universal Studios Hollywood, Universal Studios Japan en Universal Studios Singapore.



Het publiek kan zich opmaken voor heel veel explosies en stunts met onder meer ziplines en jetski's. Het absolute hoogtepunt is een vliegtuig dat onverwachts neerstort in het decor. Twee hotels én een vrij toegankelijk uitgaansgebied - Universal CityWalk - maken het resort compleet.



