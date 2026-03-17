Bouw houten achtbaan Troy thuis na: Toverland komt met bouwsets van Lego-achtige blokjes

FOTO'S Attractiepark Toverland brengt eind maart twee nieuwe bouwsets uit van houten achtbaan Troy. Met honderden Lego-achtige steentjes kunnen fans thuis bekende onderdelen van de negentien jaar oude coaster nabouwen. De sets liggen vanaf zaterdag 28 maart in de winkels in het park.

Toverland noemt het concept "Bricks": namaak-Lego. Eén van de bouwpakketten bestaat uit een complete Troy-trein, met twaalf losse karretjes van elk twee zitplaatsen. Ook het beugelsysteem is nagemaakt en kan daadwerkelijk bewegen. In totaal heeft de trein een lengte van 59 centimeter.

Daarnaast bevat de set een stuk baan en een deel van de houten constructie. De tweede set staat in het teken van het Paard van Troje, een herkenbaar bouwwerk bij de ingang van de attractie. Het 20 centimeter hoge model, met 587 onderdelen, bevat details zoals schilden en een naambord.



Decoratie

Volgens Toverland zijn de bouwsets bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen. Na het bouwen kunnen ze gebruikt worden als decoratie. Beide producten zijn verkrijgbaar bij souvenirwinkel Mundo Magica in entreegebied Port Laguna en bij de Troy Shop, bij de uitgang van de achtbaan.
























