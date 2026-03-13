Familiepark Drievliet

Drievliet verrast verzamelaars met tien nieuwe pins

FOTO'S Het Haagse attractiepark Drievliet breidt de pincollectie uit. Vanaf aankomend seizoen zijn in de souvenirwinkel van het familiepark tien nieuwe pins verkrijgbaar, gebaseerd op attracties, personages en een themagebied. Ze kosten 5 euro per stuk. Voor de complete collectie vraagt men dus 45 euro.

Volgens een woordvoerder bleek vorig jaar dat er veel vraag is naar merchandise die speciaal voor Drievliet is gemaakt. "Een test die we hebben gedaan, is waanzinnig verlopen", zegt hij. Daarom worden pinverzamelaars nu op hun wenken bediend, met tien verschillende nieuwe designs.

Ze staan onder meer in het teken van powered coaster Dynamite Express, wilde muis Kopermijn, lanceerachtbaan Formule X, spinning coaster Twistrix en waterbaan Jungle River. Ook halloweenpersonage Gerrie de Gier kreeg zijn eigen pin, net als de nieuwe attractie StoomCycloon, de vernieuwde zweefmolen Daans Duikvlucht en het bijbehorende themagebied Pelikaan Pier.



Preview

Het nieuwe Drievliet-seizoen start officieel op vrijdag 3 april. Vanaf dat moment kan iedereen de pins aanschaffen in de Daans Winkel, de grote shop bij de hoofdingang. Abonnementhouders krijgen al twee dagen eerder de kans om de items mee naar huis te nemen, tijdens een preview op woensdag 1 april.











