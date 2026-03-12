Lightwater Valley Family Adventure Park

Engels attractiepark beweert: dit logo is niet gemaakt met AI

Het Engelse pretpark Lightwater Valley ligt zwaar onder vuur na de presentatie van een nieuw logo. De nieuwe eigenaar van het attractiepark in North Yorkshire heeft een nieuw beeldmerk laten maken, dat op social media genadeloos wordt afgekraakt. Fans weten het zeker: dit plaatje is in een paar seconden in elkaar geflanst met AI. Het park ontkent dat en houdt vol dat er zelfs een ontwerpbureau aan te pas kwam.

Volgens het management markeert het kleurrijke logo, met een zweefmolen, een achtbaan en vuurwerk, een nieuwe fase. Facebook-gebruikers zien vooral een AI-broddelwerkje. Ze wijzen op vreemde details, zoals een achtbaankarretje dat niet goed op de rails lijkt te staan, stoeltjes van een zweefmolen die verschillende vormen hebben en figuren zonder gezicht of vingers.

Een stortvloed aan kritiek is het gevolg. Bezoekers schrijven dat het park overduidelijk is opgelicht door het designbureau en dat het logo letterlijk in dertig seconden met ChatGPT gemaakt kan worden. Anderen noemen het ontwerp "een grof schandaal". Eén commentator stelt dat zelfs zijn oma kan zien dat het om AI gaat.



Bredere rebranding

In een verklaring beweert Lightwater Valley dat het logo écht niet met artificial intelligence is gemaakt. Het zou ontwikkeld zijn "door een ontwerpbureau als onderdeel van een bredere rebranding". Daarbij zou gekozen zijn voor een "helder, speels ontwerp vol energie, dat past bij een familiepretpark".



Meerdere critici vragen herhaaldelijk om de naam van de ontwerper, maar die wordt niet genoemd. Lightwater Valley probeert het publiek gerust te stellen door te benadrukken dat er "meerdere varianten" van het logo bestaan: het bovenste gedeelte met attracties kan worden aangepast voor verschillende seizoenen en evenementen.



Alternatieve logo's

Daarmee zou het ontwerp "flexibel inzetbaar" zijn. De uitleg overtuigt de klagers niet. In de reacties op Facebook plaatsen zij massaal alternatieve logo's die ze zelf met AI hebben gegenereerd. Sommige daarvan lijken sterk op het officiële ontwerp, maar worden door fans als beter beoordeeld.



