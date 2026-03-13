Efteling

Efteling verkoopt voetbalkleding van PSV in het attractiepark

FOTO'S De speciale PSV-collectie die samen met de Efteling werd ontwikkeld, is nu ook verkrijgbaar in het attractiepark zelf. In de souvenirwinkel Efteldingen, onderdeel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, werd daarvoor een speciale wand ingericht. Er hangen shirts, sjaals en sokken.

Ook biedt men bekers en zogenoemde shirtkussens aan. Bij de sportartikelen prijkt het label "Exclusief". De PSV-merchandise valt ietwat uit de toon bij het sprookjesachtige assortiment in de rest van de shop. Volgens de Efteling is de samenwerking tussen het sprookjespark en de Eredivisie-club echter heel logisch.

Beide merken creëren namelijk verwondering, zo luidt de uitleg. Bovendien is er sprake van "sterren, geboren in Eindhoven": de voorloper van de Efteling was een sprookjestuin in de Brabantse lichtstad. Om het partnerschap kracht bij te zetten, liet PSV-mascotte Phoxy zich gisteren even zien in de Efteling.































