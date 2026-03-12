Efteling

Nostalgische Efteling-attractie achter hekken: groot onderhoud voor Vlindermolen

FOTO'S De Vlindermolen op het Anton Pieckplein in de Efteling staat tijdelijk stil voor groot onderhoud. Rond de attractie werden bouwhekken geplaatst. Verschillende decoratieve onderdelen zijn verwijderd. De molen is daardoor grotendeels uit het zicht gehaald voor bezoekers.

Op foto’s is te zien dat de klassieke rupsbaan volledig is afgeschermd met groene bouwschotten. Boven de hekken steekt alleen de zestienhoekige overkapping nog uit. Op de rand van het dak ontbreken de decoratieve panelen met lantaarns die normaal gesproken rond de molen hangen.

Ook in de attractie zelf zijn onderdelen weggehaald. Het beeld van Mijnheer Prikkebeen, dat normaal gesproken aan de paal in het midden hangt terwijl hij met een schepnet op vlinders jaagt, is verdwenen. Daarnaast is het zeil verwijderd dat bij rupsbanen over de karretjes kan worden getrokken.



Onderhoudskalender

De sluiting wordt niet vermeld op de openbare onderhoudskalender van de Efteling. Het park acht het project daarvoor niet belangrijk genoeg. Andere molens op het plein zijn momenteel wel gewoon operationeel. Daardoor blijft onduidelijk wanneer de werkzaamheden afgerond zullen zijn.



De Vlindermolen geldt als één van de oudste attracties in de Efteling. De molen werd in 1977 aangekocht door het park, maar is veel ouder: het oorspronkelijke kermistoestel werd al vóór 1940 gebouwd. Daarmee is de attractie naar schatting meer dan tachtig jaar oud. De Efteling trof de molen destijds in slechte staat aan in een opslagplaats in Breda.



Stripfiguur

Na een restauratie kon de attractie in gebruik worden genomen in de Speeltuin, niet ver van het toenmalige Kinderbad. Later werd de molen verder opgeknapt en voorzien van een nieuw uiterlijk naar ontwerp van Ton van de Ven, met verwijzingen naar het stripfiguur Mijnheer Prikkebeen.



Door de jaren heen verhuisde de attractie meerdere keren binnen het park. In 1989 werd hij verplaatst vanwege de bouw van het Lavenlaar. Sinds de grote renovatie van het Anton Pieckplein in 2003 staat de Vlindermolen op de huidige plek, tussen onder meer de Smulpaap, Moeder Gijs en de zweefmolens.











