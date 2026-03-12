Disneyland Paris

Disneyland Paris lanceert tv-commercial voor Disney Adventure World: Ratatouille, Marvel en Frozen

VIDEO Een spotje van zo'n veertig seconden moet het grote publiek enthousiast maken voor Disney Adventure World, het tweede themapark van Disneyland Paris. In de aanloop naar een langverwachte naamswijziging - op dit moment heet het park officieel nog Walt Disney Studios Park - werd vandaag de bijbehorende tv-commercial gelanceerd.

Die start op het plein bij de Ratatouille-attractie, waar een meisje naar binnen gelokt wordt bij Bistrot Chez Rémy door de naamgever. Ze rent vervolgens door de darkridescènes van de attractie heen, om uit te komen in Marvel-gebied Avengers Campus. Daar blijkt het te krioelen van de Spider-Bots.

Niemand minder dan Spider-Man schiet te hulp, waarna sneeuwman Olaf en sneeuwmonster Marshmallow tevoorschijn komen. Zij leiden het kind naar het fictieve Frozen-dorpje Arendelle, waar het hoofdpersonage haar gezelschap weer ontmoet.



Tower of Terror

De reclame eindigt met een hevig bewerkt totaaloverzicht van het park: attracties staan op verkeerde plekken, The Twilight Zone Tower of Terror is verdwenen en gebouwen zijn uit verhouding. Bovendien werden bouwschuttingen en hijskranen vervangen door artificieel groen.



"Explorer un monde d'aventure", horen we een voice-over zeggen, oftewel: ontdek een wereld vol avontuur. Een uitleg blijft achterwege, waardoor voor de gemiddelde kijker het idee kan bestaan dat we hier te maken hebben met een volledig nieuw park. In werkelijkheid wordt het Studios Park uitgebreid met twee gebieden: Adventure Way en World of Frozen.



Previews

Opvallend genoeg bevat de commercial geen beelden van de twee nieuwe attracties in Adventure World: bootjesdarkride Frozen Ever After en bootjescarrousel Raiponce Tangled Spin. Disney Adventure World gaat officieel open op zondag 29 maart. Tot die tijd zijn er previews voor medewerkers, journalisten, abonnementhouders en andere genodigden.