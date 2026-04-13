Weinig animo voor crowdfunding Spoorwegmuseum: doel nog ver uit zicht

Het Spoorwegmuseum in Utrecht probeert via een crowdfundingactie geld op te halen, maar dat levert vooralsnog weinig op. Met nog drie dagen te gaan staat de teller op ruim 11.000 euro: iets meer dan 10 procent van het beoogde bedrag van 100.000 euro.

De actie moet het museum door een financieel lastige periode helpen. De afgelopen maanden werden al ingrijpende maatregelen genomen. Zo verdwenen tien functies en werd het volledige theateraanbod geschrapt. Tegelijkertijd werkt de organisatie aan een subsidieaanvraag voor de periode 2029 tot en met 2032.

De inzamelingsactie is een initiatief van de Utrechtse politieke partij Link. Die diende eerder een motie in om het museum te helpen bij het vinden van extra financiering. Dat voorstel werd eind februari unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Het museum ondersteunt de campagne.



Overbruggen

Extra geld is volgens de organisatie noodzakelijk om de komende jaren door te komen. Directeur Leontien Lems stelt dat een museum van deze omvang jaarlijks circa 6 miljoen euro nodig heeft bovenop de eigen inkomsten. Om de periode tot 2029 te overbruggen, is volgens haar een aanvullende bijdrage van ongeveer 500.000 euro per jaar nodig.



De crowdfunding zou een eerste stap moeten zijn. Opbrengsten worden ingezet voor "educatieve publieksprogrammering", om het bezoekersaantal op peil te houden. Donateurs maken kans op een rit in een historische trein. Het streefbedrag blijft echter ver uit zicht, ondanks de brede aandacht voor de financiële problemen van het museum in de media.