Efteling

PSV en Efteling slaan handen ineen: speciaal shirt met Sprookjesbos-verwijzingen

VIDEO De Eindhovense voetbalclub PSV en de Efteling hebben samen een speciale collectie fanartikelen ontwikkeld. De samenwerking resulteert onder meer in een bijzonder voetbalshirt en verschillende merchandise-items met verwijzingen naar het Brabantse attractiepark.

Het belangrijkste onderdeel is het zogeheten Efteling x PSV Shirt 25/26. In het ontwerp zijn talloze rode sterren verwerkt, geïnspireerd op de logo's van PSV en de Efteling. Tussen de sterren staan ook 26 gouden exemplaren, een knipoog naar de 26 landstitels van PSV. In het PSV-logo zit bovendien een NFC-chip.

Wie het logo met een smartphone scant, krijgt toegang tot een interactieve pagina met extra informatie en acties rond het shirt en de samenwerking. Het ontwerp bevat ook verwijzingen naar Peter Reijnders, één van de grondleggers van het Sprookjesbos in de Efteling. De gouden rugnummers zijn voorzien van illustraties uit zijn notitieboekje.



Inspiratie

Reijnders werkte in Eindhoven samen met Philips-technici en ontwikkelde systemen waarmee sprookjesfiguren konden bewegen en geluid konden maken. "Het shirt is ook een subtiele verwijzing naar de vroege sprookjestuin in het Eindhovense Stadswandelpark, waar techniek werd ingezet om verhalen tot leven te brengen", schrijven de initiatiefnemers. Dat project vormde inspiratie voor het latere Sprookjesbos.



De collectie bestaat niet alleen uit een shirt. In de PSV-webshop verschenen bijpassende shorts, kousen en complete tenues voor kinderen. Daarnaast zijn er fanartikelen zoals mokken, drinkflessen, sjaals en zogenoemde shirtkussens. Het speciale tenue wordt ook daadwerkelijk op het veld gedragen.







Opbrengst

PSV speelt er één keer in tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen NEC Nijmegen op zaterdag 14 maart. Rond die wedstrijd worden verschillende items geveild, waaronder gesigneerde wedstrijdshirts, shorts en een aanvoerdersband. De opbrengst gaat naar Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor gezinnen met een ernstig ziek kind.



"PSV en de Efteling delen hun Brabantse roots en zijn merken die al generaties lang mensen samenbrengen en laten verwonderen", laat de club weten. "Al jaren versterken we elkaar door kennis, kunde en ervaring uit te wisselen. Die samenwerking krijgt nu een nieuw hoofdstuk met een speciaal shirt dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt, en fans onderdeel maakt van het verhaal."



Tour de France

Het is niet voor het eerst dat de Efteling kiest voor een samenwerking met een sportclub. In 2023 ontwierp Efteling-ontwerper Sander de Bruijn een speciaal wielershirt voor Team Jumbo-Visma, dat door de ploeg werd gedragen tijdens de Tour de France. In het attractiepark zelf werd die samenwerking gekoppeld aan de komst van een nostalgische fietsmolen op het Anton Pieckplein.