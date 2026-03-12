Bobbejaanland

Bobbejaanland vervangt seizoensabonnementen door jaarkaarten: twaalf maanden geldig

Bobbejaanland stapt af van de klassieke seizoensabonnementen. In plaats daarvan verkoopt het Vlaamse pretpark voortaan jaarabonnementen die twaalf maanden geldig zijn vanaf de aankoopdatum. Daarmee verandert de looptijd van een abonnement.

Waar bezoekers vroeger een pas kochten voor een vast seizoen, start de geldigheid nu meteen bij aankoop en loopt die 365 dagen door. Dat maakt het aantrekkelijker om ook later in het jaar nog een abonnement af te sluiten. Sinds de introductie van winterevenement Bobbejaanland Wintert is Bobbejaanland elk seizoen geopend.

Het park vervangt de oude formules Diamond, Gold, Silver en Bronze door drie nieuwe varianten: Premium, Plus en Basic. De reguliere prijzen bedragen respectievelijk 164,90 euro, 139,90 euro en 114,90 euro: dezelfde tarieven als eerder golden voor Diamond, Gold en Silver. Op dit moment biedt Bobbejaanland de jaarkaarten aan met meer dan 40 procent korting. Daardoor kosten ze tijdelijk 95 euro, 75 euro en 65 euro.



Halloween

Alle drie de nieuwe formules geven onbeperkt toegang tot Bobbejaanland, met uitzondering van zogeheten rode dagen en privé-evenementen. De abonnementen zijn ook geldig tijdens Halloween en Bobbejaanland Wintert. Premium en Plus bevatten daarnaast extra voordelen, zoals korting in restaurants en winkels, goedkope tickets voor vrienden, gratis Speedy Passes One Ride en gratis toegang tot Movie Park Germany en Attractiepark Slagharen.



Premium omvat ook een parkeerabonnement en een pendelbusabonnement. De voordelen lopen ook door wanneer het park gesloten is. Abonnees met een Premium- of Plus-formule kunnen dan nog steeds gebruikmaken van kortingen bij partnerparken. Op die lijst staan onder meer de Efteling, Toverland, Walibi Holland, Pairi Daiza en verschillende dierentuinen.



Verlengen

Voor bezoekers met een bestaand abonnement voor seizoen 2026 verandert niets. Bobbejaanland meldt dat die passen geldig blijven onder de bestaande voorwaarden. Het is niet mogelijk om een Diamond, Gold, Silver of Bronze Pass om te zetten naar een jaarabonnement. Wie zo'n abonnement heeft, kan vanaf 8 september wel met 5 euro korting verlengen.



