Duinrell

Bezoekersaantallen Duinrell al vijf jaar in de lift: bijna 1,4 miljoen gasten

De bezoekersaantallen van Duinrell laten een stijgende lijn zien. Seizoen 2025 werd opnieuw afgesloten met een lichte toename, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Er kwamen bijna 1,4 miljoen gasten, iets meer dan in 2024. Daarmee zitten de bezoekerscijfers van het Wassenaarse pretparkresort al vijf jaar in de lift.

Om precies te zijn werd seizoen 2025 afgesloten met 1.381.710 bezoekers. Na 620.000 bezoekers in 2020 en 851.000 bezoekers in 2021 - vanwege de coronacrisis - scoort Duinrell sinds 2022 consequent boven de 1,3 miljoen. Daarmee is de trekpleister in Zuid-Holland het op één na best bezochte attractiepark van Nederland. Alleen de Efteling doet het beter.

Slagharen bleef het afgelopen jaar steken op één miljoen gasten. Toverland en Walibi Holland hebben voor 2025 nog geen aantallen bekendgemaakt, maar zaten een jaar eerder nog respectievelijk op 1,17 miljoen en 919.000 bezoekers. Als we dierentuinen ook meerekenen, zijn er twee andere parken die Duinrell overtreffen: Beekse Bergen (1,51 miljoen) en Blijdorp (1,39 miljoen).



Zeer stabiel

"Onze aantallen zijn zeer stabiel", zegt een woordvoerder van Duinrell over de resultaten. "Wij zijn tevreden over het afgelopen jaar en kijken met de nieuwe Kikker8baan en de Duinrell Drifter enorm uit naar het nieuwe seizoen." Duinrell is het hele jaar door geopend, maar het zomerseizoen start officieel op zaterdag 28 maart. De week erna gaat de nieuwe coaster open.