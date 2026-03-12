Welkom!
Europa-Park Resort

Hotelgasten Europa-Park mogen vanaf dit jaar eerder naar binnen

Vandaag, 13.21 uur

Europa-Park geeft hotelgasten meer tijd om het park in alle rust te ontdekken. Wie blijft slapen in een officieel themahotel van Europa-Park, kreeg voorheen toegang vanaf 08.30 uur, een half uur eerder dan reguliere bezoekers. Voor het aankomende zomerseizoen, dat van start gaat op zaterdag 28 maart, wordt dat tijdstip vervroegd.

Voortaan kunnen verblijfsgasten het park al om 08.15 uur betreden. Ze hebben dan drie kwartier de tijd om geselecteerde attracties te bezoeken, met een kortere wachtrij. Het gaat om acht publiekstrekkers: Piraten in Batavia, Blue Fire Megacoaster, Tiroler Wildwaterbaan, Alpenexpress Enzian, Wiener Wellenflieger - Glückspilz, Castello dei Medici, Piccolo Mondo en Voletarium.

Ook de monorail EP-Express is al operationeel, al stopt de trein 's ochtends alleen in het Duitse themagebied. De vervroegde toegang geldt voor het zomerseizoen, dat loopt tot begin november. 's Winters zijn hotelgasten vanaf 10.00 uur welkom, een uur voor de reguliere opening van het Zuid-Duitse pretpark.

Aparte ingang
Het voordeeltje geldt voor gasten van de hotels Krønasår, Bell Rock, Colosseo, El Andaluz, Castillo Alcazar en Santa Isabel. Zij mogen gebruikmaken van een aparte ingang voor hotelgasten, die zich bevindt in het Spaanse themagebied. Voor logees van Silver Lake City geldt de regeling niet: zij mogen niet eerder naar binnen.

