Universal dreigt met juridische stappen tegen dronepiloten die bouwterrein nieuw pretpark filmen

Universal stuurt dronepiloten die beelden maken van het nieuwe pretparkresort in het Verenigd Koninkrijk een stevige waarschuwing. Het bedrijf dreigt met juridische stappen tegen iedereen die zonder toestemming boven het bouwterrein vliegt. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf heeft daarvoor officiële "cease and desist"-brieven opgesteld.

Het gaat om de locatie bij Bedford, ten noorden van Londen, waar Universal Destinations & Experiences werkt aan een groot entertainmentresort met een megapretpark en andere voorzieningen. De voorbereidingen op het terrein zijn inmiddels begonnen. In de waarschuwing staat dat het gebruik van drones zonder toestemming verboden is.

Volgens Universal kan het vliegen boven het terrein leiden tot strafrechtelijke vervolging of civiele aansprakelijkheid. In het document wordt onder meer verwezen naar de Britse Air Navigation Order 2016, die het strafbaar maakt om een drone roekeloos of nalatig te gebruiken op een manier die personen of eigendommen in gevaar brengt.



Herkenbaar in beeld

Ook wordt gewezen op privacywetgeving. Het vastleggen en online delen van beelden waarop medewerkers herkenbaar zijn, kan in strijd zijn met de Britse privacyregels. Universal zegt dat er de afgelopen tijd drones op lage hoogte boven de bouwplaats zijn gesignaleerd. Daarbij zouden medewerkers duidelijk herkenbaar in beeld zijn gebracht.



Om dat te stoppen zijn nu formele verboden uitgevaardigd. Dronegebruik boven of nabij het terrein is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming, beweert Universal. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het resort verder. Men heeft het Britse bedrijf ESP Utilities Group aangesteld om nieuwe infrastructuur voor het project te ontwikkelen.



Waterzuiveringsinstallatie

Het gaat onder meer om een waterzuiveringsinstallatie op het terrein die water moet hergebruiken en recyclen. Daarnaast komen er nieuwe systemen voor waterbeheer en energievoorziening die niet alleen het toekomstige resort moeten bedienen, maar ook extra capaciteit creëren voor de regio rond Bedford.



