Rommelmarkt in Parc Astérix: pretpark verkoopt meer dan zeshonderd oude decorstukken

VIDEO Parc Astérix ruimt op. Het Franse pretpark ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie, waarbij meerdere attracties en themagebieden verbouwd worden. Oude decorobjecten gaan niet verloren: fans kregen de kans om een stukje pretparkhistorie mee naar huis te nemen. Woensdag vond in het attractiepark een speciale rommelmarkt plaats.

Geïnteresseerden konden tussen 11.30 en 17.30 uur struinen langs meer dan zeshonderd oude decorstukken, uitgestald in een grote tent: evenementenlocatie Le Capitole. De verkoopmiddag werd gepresenteerd als een actie van het strippersonage Geriatrix - in het Frans Agecanonix - een bejaarde man.

Men sprak over "een buitenkans voor nieuwsgierigen en schatzoekers". Een video op social media toont wat er allemaal werd aangeboden. Met name de grote decorelementen van de waterbaan L'Oxygénarium sprongen in het oog. De waterattractie kreeg de afgelopen maanden een nieuw thema, waarvoor de oude decors verwijderd zijn.



Bestuurbare bootjes

Ook zien we onderdelen van het gesloopte parkdeel Les Rues de Paris, dat plaats moet maken voor een Londens gebied. Andere noemenswaardige items waren gevelletters van 4D-bioscoop Attention Menhir, radiografisch bestuurbare bootjes - inclusief de stuurunits - en circusposters uit Le Restaurant du Cirque.



Daarnaast werden bijvoorbeeld poppen, standbeelden, borden en kledingstukken verkocht, met prijzen variërend van 2 euro tot 2000 euro. Parc Astérix is momenteel nog gesloten voor publiek: het nieuwe seizoen start op zaterdag 4 april.